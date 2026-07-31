Straßenbahn kollidiert in Graz mit Polizeiauto – ein Beamter verletzt

Straßenbahn kollidiert in Graz mit Polizeifahrzeug

In Graz sind am Donnerstagnachmittag eine Straßenbahn und ein Polizeifahrzeug zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich um 16:25 Uhr im Kreuzungsbereich von Gleisdorfer Gasse und Girardigasse.

Ein Polizeiwagen war auf der Gleisdorfer Gasse in Richtung Kaiser-Franz-Josef-Platz unterwegs, eine Straßenbahn fuhr in gleicher Fahrtrichtung hinter dem Fahrzeug. Beide hielten an der Kreuzung zur Girardigasse zunächst vor einer roten Ampel.

Nach dem Umschalten der Ampel auf Grün fuhr der Polizeiwagen in die Kreuzung ein, musste jedoch wegen eines Radfahrers bremsen. Der Straßenbahnfahrer bemerkte die Bremsung zu spät und leitete eine Notbremsung ein. Ein Zusammenstoß ließ sich dadurch nicht mehr verhindern, die Straßenbahn kollidierte mit dem Heck des Polizeifahrzeugs.

Ein Polizist wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.