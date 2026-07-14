Straßenbahn kollidiert mit PKW an Bahnübergang in Mutters

Straßenbahn kollidiert mit PKW in Mutters

In Mutters im Bezirk Innsbruck-Land ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW gekommen. Der Unfall ereignete sich an einem ampelgeregelten Bahnübergang.

Die Straßenbahn fuhr dabei gegen den PKW. Polizei, Rettung und Notarzt rückten zum Unfallort aus. Die Straße war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.