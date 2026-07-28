Straßwalchen: Mieter müssen über 1.000 Euro Betriebskosten nachzahlen

Hohe Nachzahlungen bei Betriebskosten in Wohnsiedlung Straßwalchen

In einer Wohnsiedlung in Straßwalchen im Flachgau haben Mieter Betriebskostenabrechnungen mit hohen Nachzahlungen erhalten. Nach Angaben Betroffener liegen die Nachzahlungen bei mehr als 1.000 Euro. Bereits zuvor waren die Betriebskosten erhöht worden.

Die Siedlung wird von der Wohnbaugesellschaft GSWB betrieben. GSWB-Sprecherin Gudrun Glück bestätigte, dass die Abrechnungen der vergangenen drei Jahre überprüft wurden.

Mögliche Ursachen für gestiegene Kosten

Ein Teil der Betriebskosten ergibt sich aus von der Gemeinde vorgegebenen Müllgebühren, die von der GSWB weiterverrechnet werden. Für die Hausbetreuung ist zudem eine externe Firma zuständig, deren Preise gestiegen sind.

Darüber hinaus wurde in der Wohnsiedlung ein deutlich erhöhter Wasserverbrauch festgestellt. Ein Rohrbruch wurde laut GSWB ausgeschlossen. Als mögliche Ursache nannte Gudrun Glück einen tropfenden Wasserhahn oder eine undichte Toilettenspülung.

Auswirkungen eines undichten Spülkastens

Laut GSWB kann ein undichter Spülkasten einen Mehrverbrauch von einem Liter pro Minute verursachen. Das entspricht rund 1.440 Litern pro Tag. Die dadurch entstehenden Mehrkosten bezifferte die GSWB mit mehr als 2.500 Euro.

Die GSWB hat die Mieter auf diese mögliche Ursache hingewiesen. Betroffene Bewohner können mit der Wohnbaugesellschaft eine Ratenzahlung vereinbaren.