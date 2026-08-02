Streng geschützter Juchtenkäfer in umgestürztem Mostbirnbaum in Seitenstetten entdeckt

Seltener Juchtenkäfer nach Sturmschaden in Seitenstetten entdeckt

In Seitenstetten im Bezirk Amstetten ist bei der Untersuchung eines umgestürzten Baumes eine streng geschützte Käferart nachgewiesen worden. Der Fund erfolgte auf dem Biobauernhof der Familie Sindhuber.

Im Juni 2026 hatte ein Sturm einen alten Mostbirnbaum der Sorte Schmotzbirne auf dem Hofareal umgeworfen. Im Stamm des Baumes befand sich eine Höhle mit einem Bienenvolk.

Bienenrettung führt zu ungewöhnlichem Fund

Christa und Bernhard Sindhuber öffneten den Stamm vorsichtig, um das Bienenvolk zu bergen. Dabei entdeckten sie zahlreiche auffällig große Larven sowie mehrere dunkel glänzende Käfer.

Der in Seitenstetten wohnhafte Biologe Mathias Weis, der bei der LEADER-Region Tourismusverband Moststraße tätig ist, bestätigte die Bestimmung der Tiere. Es handelt sich um den Juchtenkäfer, wissenschaftlich Osmoderma eremita, der auch als „Eremit“ bezeichnet wird. Der Käfer steht unter strengem Schutz und wurde bislang nur wenige Male im Mostviertel nachgewiesen.

Verstecktes Leben in alten Baumhöhlen

Der Juchtenkäfer verbringt den Großteil seines Lebens verborgen in alten Baumhöhlen. Seine Larven entwickeln sich über mehrere Jahre im sogenannten Mulm, zersetztem Holz im Inneren des Stammes. Bei dem Fund in Seitenstetten wurden unterschiedliche Larvenstadien festgestellt.

Die Entdeckung wurde der Bezirkshauptmannschaft gemeldet. In der angrenzenden Schafweide der Familie fand sich ein geeigneter alter Mostbirnbaum mit einer ausreichend großen Höhle. Die Käfer, Larven und das von ihnen bewohnte Material wurden geborgen und dorthin übersiedelt. Friedrich Hinterleitner, Naturschutz-Sachverständiger der Bezirkshauptmannschaft, war in den Vorgang eingebunden.