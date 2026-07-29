Stromausfall in Klagenfurt und Krumpendorf: 5.000 Haushalte zweieinhalb Stunden ohne Strom

Stromausfall in Klagenfurt und Krumpendorf betrifft rund 5.000 Haushalte

Am Mittwoch kam es im Westen von Klagenfurt sowie in der Gemeinde Krumpendorf zu einem großflächigen Stromausfall. Betroffen war der Versorgungsbereich West der Stadtwerke Klagenfurt.

Der Ausfall dauerte von 11.45 Uhr bis 14.15 Uhr. Nach rund zweieinhalb Stunden konnte die Stromversorgung wiederhergestellt werden.

Rund 5.000 Haushalte ohne Strom

Nach Angaben der Stadtwerke Klagenfurt waren etwa 5.000 Haushalte von der Unterbrechung betroffen.

Ursache: Kabelschäden bei Bauarbeiten

Als Ursache für den Stromausfall nannten die Stadtwerke Klagenfurt Beschädigungen an Kabeln im Zuge von Bauarbeiten.