Sturmfront auf dem Bodensee: 40 Retter bei acht Einsätzen in drei Stunden im Einsatz

Sturm auf dem Bodensee: Acht Einsätze in drei Stunden in der Bregenzer Bucht

Eine Sturmfront hat am Sonntagabend in der Bregenzer Bucht zu einer außergewöhnlich hohen Zahl an Rettungseinsätzen geführt. An der Messstation Altenrhein wurden Windböen von bis zu 9 Beaufort (75–88 km/h) registriert, der Wellengang erreichte bis zu 1,5 Meter.

Zwischen 19.45 Uhr und 23.00 Uhr wurden die Wasserrettungskräfte im Landkreis Lindau zu insgesamt acht Einsätzen alarmiert. Zeitweise liefen drei Einsätze gleichzeitig. Rund 40 Ehrenamtliche standen im Einsatz.

Boote manövrierunfähig, ein Segelboot gekentert

Mehrere Segel- und Motorboote konnten sich aufgrund der Wind- und Wellenverhältnisse nicht mehr aus eigener Kraft befreien und trieben manövrierunfähig auf dem See. Die Besatzungen wurden durch die Wasserrettung gesichert, die Boote in sichere Häfen geschleppt. Im Hafen Wasserburg kenterte ein Segelboot. Kleinere Einsatzboote von Wasserwacht und Feuerwehr konnten wegen des Wetters nicht mehr sicher eingesetzt werden; die Einsätze wurden mit größeren, hochseetauglicheren Booten abgearbeitet.

Im Bereich Friedrichshafen ging ein Notruf wegen einer angeblich brennenden Fähre ein. Der Einsatz konnte bereits auf der Anfahrt abgebrochen werden. Ursache des Rauchs war eine abgefallene Lampenabdeckung im Maschinenraum, die auf dem heißen Motor verschmort war.

Mehrere Alarmierungen ohne Personenschaden

In Bregenz wurde gemeldet, dass möglicherweise eine Person im Wasser in Not geraten sei. Bei der Suche wurde keine Person gefunden; entdeckt wurde lediglich eine Schwimmboje. Das Strandbad war zum Zeitpunkt der Meldung bereits geschlossen, eine Person wurde nicht vermisst. Auch ein herrenlos aufgefundenes Schlauchkajak sowie zurückgelassene Kleidungsstücke am Ufer lösten Einsätze aus, die beide ohne Feststellung einer vermissten Person beendet werden konnten. Mehrere weitere Notrufe in Vorarlberg stellten sich als falscher Alarm heraus. Vorarlberger Einsatzkräfte unterstützten die deutschen Kollegen.

Segelboot vor Lindau weiterhin auf Grund

Vor Lindau im Bereich Giebelbach liegt weiterhin ein durch den Sturm auf Grund geratenes Segelboot. Die Bergung wird vorbereitet und soll erfolgen, sobald die Rahmenbedingungen dies zulassen.

Im Einsatz standen die Wasserwachten Lindau, Wasserburg, Nonnenhorn und Weiler, die Feuerwehren Lindau, Wasserburg und Hard, die Wasserschutzpolizei Bayern, die Wasserpolizei Vorarlberg sowie das Technische Hilfswerk Lindau. Gesamteinsatzleiter Wasserrettung in Lindau war Thomas Freitag, Dienststellenleiter der Wasserpolizei ist Bernhard Aigner.