Szene Openair Lustenau: Rotes Kreuz rüstet sich gegen die Hitze

Szene Openair in Lustenau: Rotes Kreuz stellt sich auf hohe Temperaturen ein

Beim dreitägigen Musikfestival Szene Openair in Lustenau, das am Donnerstag begonnen hat, werden rund 25.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das Rote Kreuz ist an allen Festivaltagen mit 26 Sanitäterinnen und Sanitätern vor Ort.

Während im vergangenen Jahr Regen und Schlamm die größte Herausforderung darstellten, stehen heuer hohe Temperaturen im Vordergrund der Vorbereitungen.

Maßnahmen gegen die Hitze

Das Rote Kreuz hat große Mengen an gekühltem Wasser bereitgestellt und setzt zusätzlich Kühlpads ein. Die Medikamentenvorräte wurden aufgestockt, unter anderem um Infusionen zur Behandlung von Kreislaufproblemen sowie Medikamente gegen allergische Reaktionen nach Wespenstichen bereitzuhalten.

Auf dem Festivalgelände wurden deutlich mehr Sonnenschirme aufgestellt als in den vergangenen Jahren. Mehrere kostenlose Wasserausgabestellen stehen den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung. Über LED-Screens wird zudem regelmäßig daran erinnert, ausreichend zu trinken. Vor der Bühne sorgt ein feiner Sprühnebel für zusätzliche Abkühlung.

Sicherheit am Alten Rhein

Da der Alte Rhein unmittelbar an das Festivalgelände grenzt, sorgt die Wasserrettung dort für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher.

Das Social Media-Team des ORF Vorarlberg ist ebenfalls auf dem Festivalgelände präsent.