Täglich 40.000 Liter versickert – Rohrbrüche zwangen Gemeinde zu nächtlichen Wasserabschaltungen

In Zwettl an der Rodl im Bezirk Urfahr-Umgebung sind bei Bauarbeiten zwei Rohrbrüche entdeckt worden. Über die undichten Stellen versickerten täglich zwischen 30.000 und 40.000 Liter Wasser unbemerkt im Erdreich. Um die Hochbehälter wieder auffüllen zu können, wurde die Wasserversorgung in der Gemeinde Ende September für drei Stunden in der Nacht komplett unterbrochen. Die schadhaften Leitungen sind inzwischen zumindest provisorisch repariert, die Wasserabschaltungen wurden vor drei Tagen beendet.

Rohrbrüche sorgten für nächtliche Versorgungsunterbrechung

Berthold Hamberger, Wasserwart der Wassergenossenschaft Zwettl an der Rodl, bestätigte die hohen Wasserverluste von täglich 30.000 bis 40.000 Litern. Die beiden Rohrbrüche wurden erst im Zuge von Bauarbeiten entdeckt. Um die Hochbehälter der Gemeinde wieder zu füllen, wurde die Wasserversorgung Ende September nachts für drei Stunden vollständig abgeschaltet.

Bürgermeister Roland Maureder (ÖVP) erklärte, dass zum Zeitpunkt der Abschaltungen noch nichts von den Schäden an den Wasserleitungen bekannt gewesen sei. Mittlerweile sind die undichten Stellen zumindest provisorisch instand gesetzt. Die Hochbehälter sind derzeit voll, die Wasserversorgung für die Bevölkerung läuft wieder im Normalbetrieb. Aktuell besteht in Zwettl an der Rodl sogar ein leichter Wasserüberschuss, obwohl die Quellschüttung derzeit deutlich geringer ausfällt als für diese Jahreszeit üblich.

Kritik an der Informationspolitik der Gemeinde

Herbert Enzenhofer von der SPÖ Zwettl an der Rodl kritisierte, dass der Bürgermeister die Bevölkerung über die nächtlichen Wasserabschaltungen lediglich in sozialen Medien informiert habe. Eine amtliche Mitteilung sei nicht erfolgt. Die SPÖ bemängelt damit die Art und Weise, wie die Betroffenen über die Versorgungsunterbrechung in Kenntnis gesetzt wurden.

Wasserverluste als bekanntes Problem der Netze

Laut dem OÖ Wassergenossenschaftsverband gehen in Trinkwassernetzen im Schnitt fünf bis zehn Prozent des geförderten Wassers verloren, bevor es bei den Haushalten ankommt. Ursache dafür sind in der Regel undichte Stellen in Leitungen, die mit der Zeit altern, durch Bodenbewegungen beansprucht werden oder durch äußere Einflüsse beschädigt werden können. Solche Verluste bleiben häufig über längere Zeit unbemerkt, da sie im Erdreich versickern und nicht an der Oberfläche sichtbar werden.

Um solche Schäden frühzeitig zu erkennen, werden für Trinkwassernetze Dichtheitsprüfungen empfohlen. Der OÖ Wassergenossenschaftsverband rät dazu, diese alle drei bis fünf Jahre durchzuführen. Bei solchen Prüfungen werden Leitungsabschnitte gezielt untersucht, um Druckverluste oder andere Hinweise auf undichte Stellen festzustellen, bevor es zu größeren Wasserverlusten oder Versorgungsengpässen kommt. Gerade in ländlichen Gemeinden mit ausgedehnten Leitungsnetzen und oft älterer Infrastruktur stellt die regelmäßige Überprüfung eine wesentliche Grundlage für eine stabile Wasserversorgung dar.

Bedeutung der Hochbehälter für die Versorgungssicherheit

Hochbehälter dienen in der kommunalen Wasserversorgung dazu, Trinkwasser zwischenzuspeichern und den Druck im Leitungsnetz aufrechtzuerhalten. Sie gleichen Schwankungen zwischen Wasserförderung und Wasserverbrauch aus und stellen sicher, dass auch bei kurzfristig erhöhtem Bedarf ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Sinkt der Füllstand eines Hochbehälters zu stark, kann es notwendig werden, die Wasserentnahme zeitweise einzuschränken oder die Versorgung kurzfristig zu unterbrechen, damit sich der Behälter wieder auffüllen kann. Solche Maßnahmen werden in der Regel in verbrauchsarmen Nachtstunden durchgeführt, um die Auswirkungen auf die Bevölkerung möglichst gering zu halten.