Tauernstrecke von Samstag bis Dienstag wegen neuem Stellwerk gesperrt

Die Tauernstrecke wird zwischen Bad Gastein und Schwarzach-St. Veit von Samstag, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 5.30 Uhr, gesperrt. Grund dafür ist die Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerks in Schwarzach-St. Veit. Die ÖBB richten für den betroffenen Abschnitt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Reisende müssen dadurch rund 50 Minuten mehr Zeit einplanen.

Busse ersetzen Züge zwischen Bad Gastein und Schwarzach-St. Veit

Während der mehrtägigen Sperre verkehren zwischen Bad Gastein und Schwarzach-St. Veit keine Züge. Die ÖBB setzen stattdessen Busse ein, die den Streckenabschnitt übernehmen. Dadurch verlängert sich die Reisezeit für Fahrgäste auf dieser Verbindung um etwa 50 Minuten. Die ÖBB empfehlen, vor Reiseantritt die jeweiligen Verbindungen in der Fahrplanauskunft Scotty zu überprüfen.

Ab Dienstagfrüh, 5.30 Uhr, soll die Tauernstrecke wieder regulär befahrbar sein. Die Sperre wird neben der Inbetriebnahme des Stellwerks auch für weitere Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen an der Strecke genutzt.

Neues Stellwerk für rund 52 Millionen Euro

Die ÖBB investieren knapp 52 Millionen Euro in das neue elektronische Stellwerk in Schwarzach-St. Veit. Es ermöglicht die zentrale Steuerung von Weichen und Signalen auf der Strecke aus der Ferne. Diese Aufgabe übernimmt künftig die Betriebsführungszentrale Salzburg.

Funktionsweise elektronischer Stellwerke

Elektronische Stellwerke lösen im Bahnbetrieb zunehmend ältere mechanische und relaisbasierte Anlagen ab. Grundsätzlich steuern sie Weichen, Signale und Fahrstraßen auf Basis digitaler Technik und können dabei mehrere Streckenabschnitte gebündelt von einem zentralen Standort aus überwachen. Dadurch lassen sich einzelne örtliche Stellwerke einsparen, da deren Funktionen in einer übergeordneten Betriebsführungszentrale zusammengeführt werden.

Für die Umstellung auf ein solches System ist in der Regel eine vorübergehende Streckensperre notwendig, da die neue Steuerungstechnik getestet und in Betrieb genommen werden muss, bevor der reguläre Zugverkehr wieder aufgenommen werden kann. Solche Umbauphasen werden von Bahnbetreibern häufig auch genutzt, um begleitende Erhaltungsarbeiten an Gleisen, Oberleitungen oder weiterer Infrastruktur durchzuführen, da der Streckenabschnitt ohnehin nicht befahren wird.