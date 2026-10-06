Technische Störung legte Banking-Dienste mehrerer Tiroler Banken lahm

Seit Dienstagnachmittag sind mehrere Kreditinstitute in Tirol von einer technischen Störung betroffen gewesen. Online-Banking und Banking-Apps waren teilweise nicht erreichbar, auch bei Kartenbehebungen und Kartenzahlungen kam es zu Einschränkungen. Betroffen waren unter anderem die Hypo Tirol Bank und die Volksbank Tirol.

Störungen bei mehreren Bankdiensten

Die Hypo Tirol Bank informierte ihre Kunden über eine technische Störung des IT-Dienstleisters der Bank. Dadurch waren Bankservices teilweise gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Konkret betraf dies das Online-Banking sowie Kartenzahlungen und Bargeldbehebungen. Die Bank teilte mit, dass an der Behebung der Störung mit Hochdruck gearbeitet werde.

Auch die Volksbank Tirol war von den Problemen betroffen. Sie verwies als Ursache auf einen Stromausfall. Zu möglichen weiteren betroffenen Instituten in Tirol liegen keine bestätigten Angaben vor.

Eigentümerwechsel beim gemeinsamen Rechenzentrum

Die Volksbankengruppe, die Hypo Tirol Bank sowie einige kleinere Partner waren bis Ende 2022 gemeinsam Eigentümer des Allgemeinen Rechenzentrums (ARZ). Damals verkauften sie ihre Anteile an den Weltkonzern Accenture beziehungsweise an eine Tochtergesellschaft des Unternehmens. Ein ausdrücklicher Zusammenhang zwischen diesem Eigentümerwechsel und der aktuellen technischen Störung wurde nicht hergestellt.

Grundsätzlich betreiben viele österreichische Regionalbanken ihre IT-Infrastruktur nicht vollständig in Eigenregie, sondern greifen auf gemeinsame Rechenzentren oder externe IT-Dienstleister zurück. Solche Rechenzentren übernehmen zentrale Aufgaben wie die Abwicklung von Zahlungsverkehr, die Bereitstellung von Online-Banking-Plattformen oder den Betrieb von Kartensystemen für mehrere Banken gleichzeitig. Dieses Modell soll Kosten senken und technisches Know-how bündeln, da nicht jede einzelne Bank eine vollständige IT-Abteilung samt Rechenzentrum vorhalten muss.

Ein Nachteil dieser Bündelung zeigt sich allerdings dann, wenn es zu technischen Problemen kommt: Fällt ein zentraler Dienstleister aus oder ist er eingeschränkt verfügbar, kann dies gleichzeitig mehrere Banken und damit zahlreiche Kundinnen und Kunden betreffen. Üblicherweise unterscheidet man dabei zwischen Störungen, die direkt bei einer einzelnen Bank auftreten, etwa durch einen lokalen Stromausfall, und Störungen, die von einem gemeinsam genutzten IT-Dienstleister ausgehen und mehrere Institute zugleich betreffen können.

Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr

Bei technischen Störungen im Bankwesen sind in der Praxis häufig dieselben Bereiche betroffen: der Zugang zum Online-Banking über Webseite oder App, die Durchführung von Kartenzahlungen im Handel sowie die Bargeldbehebung an Geldautomaten. Diese Systeme sind technisch eng miteinander verknüpft, da sie auf gemeinsame Hintergrundsysteme zur Kontoführung und Autorisierung von Transaktionen zugreifen. Fällt ein zentrales System aus, können daher mehrere Kundenservices gleichzeitig eingeschränkt sein, auch wenn die eigentliche Störungsursache nur an einer Stelle liegt.

Banken reagieren auf solche Vorfälle in der Regel mit kurzfristigen Kundeninformationen über ihre üblichen Kommunikationskanäle, etwa Mitteilungen auf der eigenen Webseite oder über die Banking-App, sofern diese noch erreichbar ist. Die Behebung technischer Störungen erfolgt dabei meist durch die jeweiligen IT-Dienstleister oder Rechenzentren im Hintergrund, während die Banken selbst in erster Linie für die Information ihrer Kundschaft zuständig sind.