Technischer Ausfall bei „Salzburg heute“: Sendung neun Minuten lang nicht empfangbar

Technischer Ausfall bei „Salzburg heute“: Sendung neun Minuten nicht empfangbar

Die regionale ORF-Fernsehsendung „Salzburg heute“ konnte am Samstagabend, dem 18. Juli 2026, aufgrund eines technischen Problems vorübergehend nicht ausgestrahlt werden.

Der Ausfall dauerte neun Minuten, in denen die Sendung landesweit nicht empfangen werden konnte. Techniker des ORF Landesstudios Salzburg behielten das Problem im Griff und stellten den Betrieb noch während der laufenden Sendung wieder her.

Das ORF Landesstudio Salzburg entschuldigte sich für den Ausfall. Die verpasste Sendung vom Samstagabend steht auf der Plattform ORF ON zum Nachsehen bereit.