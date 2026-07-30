Technischer Defekt legt Zug lahm – 250 Fahrgäste evakuiert und mit Bussen zum Flughafen gebracht

Zug bleibt zwischen Kaiserebersdorf und Schwechat liegen – rund 250 Fahrgäste in Sicherheit gebracht

Zwischen den Bahnhöfen Kaiserebersdorf in Wien und Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha ist am Mittwoch ein Personenzug wegen eines technischen Defekts liegen geblieben. Rund 250 Fahrgäste mussten in Sicherheit gebracht werden.

Wie die Feuerwehr am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, war das Triebfahrzeug des rund 200 Meter langen Zuges ausgefallen, sodass dieser nicht weiterfahren konnte.

Fahrgäste zu Sammelplatz gebracht

Unter den Betroffenen befanden sich zahlreiche Kinder sowie viele Reisende mit Gepäck. Die Fahrgäste wurden zunächst zu einem Sammelplatz gebracht, wo sie bei Bedarf medizinisch versorgt und mit Wasser versorgt wurden. Anschließend wurden sie mit Bussen zum Flughafen gebracht.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Schwechat, die Polizei, das Rote Kreuz sowie Mitarbeiter der ÖBB. Der Bahnverkehr auf dem betroffenen Streckenabschnitt wurde für die Dauer des Einsatzes vorübergehend eingestellt.