Telefonseelsorge Wien: Sommermonate bringen deutlich mehr Anrufe

Telefonseelsorge Wien: Im Sommer steigt die Nachfrage nach Unterstützung

Die Telefonseelsorge Wien verzeichnet in den Sommermonaten vermehrt Anrufe. Themen wie Einsamkeit, körperliche und psychische Erkrankungen sowie Beziehungsprobleme stehen dabei im Vordergrund. Das Angebot ist kostenlos und rund um die Uhr erreichbar.

Erhöhter Bedarf in den Sommermonaten

Im Sommer suchen Menschen häufiger Unterstützung bei der Telefonseelsorge. Als Hintergrund wird unter anderem genannt, dass therapeutische und ärztliche Angebote in dieser Zeit oft in der Sommerpause sind. Auch Beziehungskonflikte nehmen zu, wenn Paare und Familien über längere Zeiträume eng zusammenleben – etwa während des Urlaubs.

Täglich gehen bei der Telefonseelsorge Wien rund 130 Anrufe ein. Das Angebot wird gemeinsam von Antonia Keßelring für die Erzdiözese Wien und Carola Hochhauser für die Diözese Wien der Evangelischen Kirche geleitet. Getragen wird es von der Katholischen und der Evangelischen Kirche.

Erreichbarkeit und Kontaktmöglichkeiten

Die Telefonseelsorge Wien ist unter der Notrufnummer 142 kostenfrei und rund um die Uhr aus ganz Österreich erreichbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, per E-Mail, Chat oder WhatsApp Kontakt aufzunehmen. Der Chat ist täglich von 16 bis 23 Uhr verfügbar.

Ehrenamtliche Mitarbeit gesucht

Über 170 Seelsorgerinnen und Seelsorger arbeiten ehrenamtlich für die Telefonseelsorge Wien. Sie absolvieren vor ihrem Einsatz eine einjährige Ausbildung. Voraussetzungen für die Mitarbeit sind psychische Stabilität, Belastbarkeit, Reflexionsfähigkeit sowie die Bereitschaft zur persönlichen Einbringung. Die Telefonseelsorge Wien sucht derzeit neue Ehrenamtliche.