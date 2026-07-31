Tennengau testet im August totale Sperren an Autobahnabfahrten Kuchl und Golling

Testweise Sperren an Autobahnabfahrten im Tennengau im August

An drei Samstagen im August werden die Autobahnabfahrten bei Kuchl und Golling im Tennengau zeitweise komplett gesperrt. Betroffen sind der 1., 8. und 15. August.

An diesen Tagen ist die Abfahrt bei Kuchl jeweils in Richtung Süden für zehn Stunden gesperrt. Am 1. August gilt zusätzlich eine Sperre bei der Abfahrt Golling, die dort sowohl Ab- als auch Auffahrt in beide Fahrtrichtungen betrifft.

Sperre gilt auch für Einheimische

Die Sperren betreffen auch Personen aus der Region. An den Abfahrten werden Sperrgitter aufgestellt, ein Wachdienst ist nicht vorgesehen. Das Land Salzburg testet mit der Maßnahme neue Formen der Abfahrtssperre an der Tauernautobahn A10.

Die Gemeinde Kuchl hat Bevölkerung und Tourismusbetriebe im Vorfeld über die geplanten Sperrtermine informiert. Vizebürgermeisterin Carmen Kiefer (ÖVP) ist in die Umsetzung eingebunden.

Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg

Die Sperrtermine fallen mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Die bestehenden Sperren auf den Nebenstraßen in der Region bleiben vorerst weiterhin in Kraft.