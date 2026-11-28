Innerhalb einer Woche sind in Niederösterreich zwei illegale Tiertransporte gestoppt worden. Dabei wurden insgesamt 39 Hundewelpen entdeckt, die in einem Fall in einem Transporter und im anderen Fall auf der Raststation Steinhäusl aufgegriffen wurden. Alle Tiere kamen zunächst im Tierheim St. Pölten unter, das dadurch deutlich über seine Kapazitätsgrenze hinaus belastet wird.

Zwei Aufgriffe binnen weniger Tage

Am Montag wurden 21 Dackelwelpen in einem Transporter entdeckt und im Tierheim St. Pölten untergebracht. Tierheimleiterin Victoria Bischof erklärte, die Welpen seien viel zu jung und nicht ausreichend geimpft gewesen.

Nur zwei Tage später, am Mittwoch, wurden auf der Raststation Steinhäusl weitere 18 Welpen gefunden. Bei ihnen handelte es sich um Maltipoos, eine Mischung aus Malteser und Pudel. Auch diese Tiere wurden dem Tierheim St. Pölten übergeben. Die Maltipoos wurden anschließend dem Bund übergeben und müssen eine längere Tollwut-Quarantäne durchlaufen.

Tierheim weit über der eigentlichen Kapazität

Das Tierheim St. Pölten ist eigentlich für die Betreuung von 40 Hunden ausgelegt. Aktuell werden dort jedoch mehr als 60 Hunde versorgt. Nach der Übergabe der Maltipoo-Welpen waren kurzzeitig knapp 80 Tiere gleichzeitig im Tierheim untergebracht.

Thomas Kainz, Leiter des Tierschutzvereins St. Pölten, wies darauf hin, dass beliebte Hunderassen wie Dackel oder Maltipoos häufig in Osteuropa gezüchtet werden. Für die aufgegriffenen Welpen gab es nach Angaben des Tierheims mehr als 800 Anfragen aus der Bevölkerung.

Hintergrund: Illegaler Welpenhandel in Europa

Der Handel mit jungen Hunden aus dem Ausland folgt häufig einem bekannten Muster. Grundsätzlich werden Welpen gefragter Rassen oft in großer Zahl und unter einfachen Bedingungen gezüchtet, um sie anschließend über weite Strecken quer durch Europa zu transportieren. Dabei sind die Tiere bei Grenzkontrollen oder auf Raststationen besonders gefährdet, aufgegriffen zu werden, da Transporte dieser Art häufig ohne die erforderlichen Papiere, Impfungen oder Gesundheitskontrollen erfolgen.

Üblicherweise sind junge Welpen zum Zeitpunkt des Transports noch nicht vollständig geimpft, da ein wirksamer Schutz gegen Tollwut und andere Krankheiten erst nach einem bestimmten Mindestalter aufgebaut werden kann. Werden Tiere ohne ausreichenden Impfschutz über Landesgrenzen gebracht, sieht das Tierseuchenrecht in solchen Fällen in der Regel eine tierärztliche Untersuchung sowie gegebenenfalls eine Quarantänezeit vor, bevor die Tiere in den regulären Rechtsverkehr gelangen dürfen. Diese Maßnahmen dienen vor allem dem Schutz anderer Tiere und Menschen vor der Einschleppung von Krankheiten.

Tierheime übernehmen bei solchen Aufgriffen meist die kurzfristige Unterbringung und Versorgung der Tiere, bis über deren weiteren Verbleib entschieden ist. Da derartige Funde häufig unangekündigt und in größerer Zahl erfolgen, geraten die ohnehin oft knapp kalkulierten Kapazitäten der Einrichtungen dabei regelmäßig an ihre Grenzen. Besonders in den Wochen vor Weihnachten kommt erschwerend hinzu, dass auch die Zahl regulärer Tierabgaben häufig ansteigt, etwa wenn Hunde als Geschenk angeschafft, später aber nicht wie gewünscht gehalten werden können. Das Tierheim St. Pölten rechnet auch heuer rund um die Feiertage mit weiteren Abgaben von Tieren.