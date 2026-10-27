Tilisuna im Montafon ist schönster Platz Österreichs – fünfter Sieg für Vorarlberg

Das Tilisuna-Gebiet am Ende des Gampadelstals in der Montafoner Gemeinde Tschagguns ist am Nationalfeiertag zum schönsten Platz Österreichs gewählt worden. Die Entscheidung fiel im Rahmen der ORF-Sendereihe „9 Plätze – 9 Schätze“, die in diesem Jahr zum 13. Mal ausgetragen wurde. Für Vorarlberg ist es bereits der fünfte Gesamtsieg in diesem Wettbewerb.

Sieg für das Montafon, Platzierungen für Steiermark und Niederösterreich

Auf den zweiten Platz wählte das Publikum die Riegersburg in der Steiermark, Rang drei belegte die niederösterreichische Rax-Seilbahn. Niederösterreich war mit der Mariazellerbahn Vorjahressieger. Zu den weiteren Kandidaten des aktuellen Durchgangs zählten die Brücke von Andau aus dem Burgenland, die Festung Kufstein aus Tirol, die Friedenskirche Hochgründeck aus Salzburg, der Griffner Schlossberg aus Kärnten, die Hutterer Böden aus Oberösterreich sowie der Türkenschanzpark aus Wien. Die Tilisuna hatte sich zuvor in der Vorauswahl gegen die Alpe Klesenza und die Wallfahrtskirche St. Corneli durchgesetzt.

Die ORF-Liveshow zur Entscheidung moderierten Armin Assinger und Barbara Karlich. Für Vorarlberg führte Christiane Schwald durch die Sendung. Als Promi-Patin des Bundeslandes trat in diesem Jahr Sabine Haag auf, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission.

Höhlensystem unter dem Tilisuna-Gebiet

Im Tilisuna-Gebiet liegt das längste und zugleich tiefste Höhlensystem Vorarlbergs. Das sogenannte Weißplatten-Höhlensystem erstreckt sich über eine Länge von 4.200 Metern und erreicht eine Tiefe von 500 Metern. Die ausführliche Dokumentation zum Siegerplatz und den weiteren Nominierten zeigt der ORF in der Sendung „So schön ist Österreich“, die am Montag, dem 9. November 2026, um 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt wird.

Vorarlberg als erfolgreichstes Bundesland im Wettbewerb

Mit dem Sieg der Tilisuna baut Vorarlberg seine Führungsposition in der Gesamtwertung von „9 Plätze – 9 Schätze“ aus. Mit nunmehr fünf Siegen liegt das Bundesland vor der Steiermark, die bislang dreimal gewonnen hat. Wien und das Burgenland haben in der Geschichte des Wettbewerbs noch keinen Platz auf dem Stockerl erreicht.

Zu den bisherigen Siegerorten zählen unter anderem der Grüne See in der Steiermark im Jahr 2014, der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg 2015, das Kaisertal in Tirol 2016, der Körbersee in Vorarlberg 2017, der Schiederweiher in Oberösterreich 2018, der Lünersee in Vorarlberg 2019, die Strutz-Mühle in der Steiermark 2020, der Wiegensee in Vorarlberg 2021, das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark 2022, die Burg Landskron in Kärnten 2023 sowie die Gadaunerer Schlucht in Salzburg 2024.

Ein Format mit langer Tradition im Jahresprogramm

„9 Plätze – 9 Schätze“ ist seit mehr als einem Jahrzehnt fester Bestandteil des österreichischen Fernsehjahres. Grundsätzlich tritt dabei aus jedem der neun Bundesländer ein zuvor in einer regionalen Vorauswahl ermittelter Ort an, bevor das Publikum in einer bundesweiten Liveshow über den Gesamtsieger entscheidet. Üblicherweise handelt es sich bei den nominierten Orten um Naturschauplätze, historische Bauwerke oder kulturell bedeutsame Stätten, die für die jeweilige Region als besonders repräsentativ gelten. Die Auswahl und Präsentation der Kandidaten soll dabei nicht nur touristische Attraktionen sichtbar machen, sondern auch regionale Identität und landschaftliche oder baukulturelle Vielfalt innerhalb Österreichs abbilden.

Für die beteiligten Regionen und Gemeinden bedeutet eine Platzierung unter den vorderen Rängen in der Regel eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit, die sich auch auf den Tourismus auswirken kann. Die begleitende Dokumentation im Rahmen von „So schön ist Österreich“ vertieft dabei üblicherweise die Hintergründe zu Landschaft, Geschichte und Besonderheiten der einzelnen Orte und ergänzt damit die Liveshow um ausführlichere Einblicke abseits des reinen Wettbewerbsformats.