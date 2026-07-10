Tirol: Gynäkologie-Kassenstelle in Telfs und Zahngesundheitszentrum Kitzbühel eröffnet

Neue Gynäkologie-Kassenstelle in Telfs und offizielles Eröffnung des Zahngesundheitszentrums Kitzbühel

In Tirol wurden zwei Schritte im Bereich der ambulanten Gesundheitsversorgung gesetzt: Das Primärversorgungszentrum in Telfs erhält eine gynäkologische Kassenstelle, und das Zahngesundheitszentrum in Kitzbühel wurde offiziell eröffnet.

Gynäkologische Kassenstelle in Telfs

Das Primärversorgungszentrum in Telfs im Bezirk Innsbruck-Land, das im Dezember 2025 eröffnet wurde, wird um eine gynäkologische Kassenstelle erweitert. Betrieben wird das Zentrum von der PVE Diakonissen GmbH. Die neue Stelle ist mit Yücel Erike besetzt, einem Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Im Zentrum sind mehrere Ärzte und weitere Gesundheitsberufe unter einem Dach vereint.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bezeichnet die neue Kassenstelle als einen Schritt zur Stärkung der Frauengesundheit im Tiroler Oberland. Laut ÖGK sind derzeit in Tirol insgesamt 31 Kassenstellen in allen Fachbereichen unbesetzt. Die Ärztekammer Tirol gibt an, dass die meisten dieser offenen Stellen auf die Bereiche Allgemeinmedizin und Gynäkologie entfallen. Die ÖGK plant, die Anzahl der Primärversorgungseinheiten in Tirol weiter auszubauen.

Zahngesundheitszentrum Kitzbühel offiziell eröffnet

Das Zahngesundheitszentrum Kitzbühel wurde am 9. Juli 2026 offiziell eröffnet. Die Eröffnung nahmen ÖGK-Obmann Andreas Huss und Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler vor. Den Betrieb hatte das Zentrum bereits am 6. Mai 2026 aufgenommen.

Das Zentrum verfügt über ein achtköpfiges Team. Laut ÖGK wurden seit der Inbetriebnahme bereits über 1.400 Patientenbesuche verzeichnet.