Tirol verzeichnet 2026 deutlich mehr Bergunfälle als in den Vorjahren

In Tirol hat es zwischen Anfang Mai und Ende August 2026 rund 940 Bergunfälle gegeben. Das sind etwa 200 Fälle mehr als in den vergangenen Jahren. Die Bergrettung verzeichnete im selben Zeitraum rund 250 Einsätze mehr als im Vorjahr. Bei Wander-, Berg- und Kletterunfällen wurden fast 700 Menschen verletzt, ebenfalls eine deutliche Zunahme gegenüber den Vorjahren. 27 Menschen kamen bei Bergunfällen ums Leben. Das geht aus einer Statistik des Kuratoriums für Alpine Sicherheit hervor.

Weniger Tote trotz mehr Einsätzen

Im Vergleichszeitraum des Jahres 2025 hatte es in Tirol 32 Bergtote gegeben. Damit liegt die Zahl der tödlichen Unfälle im Sommer 2026 trotz der insgesamt gestiegenen Einsatzzahlen und Verletztenzahlen unter dem Vorjahreswert. Im August 2026 kam es allerdings zu einer Häufung tödlicher Bergunfälle.

Ekkehard Wimmer, Landesleiter der Bergrettung, nennt als Ursachen für die meisten Unfälle vor allem Ausrutschen, Stolpern und interne Notfälle. Bezogen auf das Klettern verweist Wimmer darauf, dass es in diesem Bereich grundsätzlich weniger Unfälle gebe, weil diese Sportart von weniger Menschen ausgeübt werde als etwa das Wandern.

Sturz- und Stolperunfälle als häufigste Ursache im Bergsport

Ausrutschen und Stolpern zählen bei alpinen Aktivitäten grundsätzlich zu den häufigsten Unfallursachen. Sie treten unabhängig vom Schwierigkeitsgrad einer Tour auf und betreffen sowohl unerfahrene Wanderer als auch geübte Bergsteiger. Auch abschüssiges, nasses oder loses Gelände kann das Risiko für einen Fehltritt erhöhen. Daneben spielen bei Bergunfällen regelmäßig sogenannte interne Notfälle eine Rolle, worunter etwa gesundheitliche Zwischenfälle während einer Tour verstanden werden, die nicht unmittelbar durch äußere Einflüsse wie Wetter oder Gelände verursacht werden.

Die Bergrettung in Tirol ist bei alpinen Notfällen üblicherweise die zentrale Einsatzorganisation. Sie rückt bei Unfällen beim Wandern, Bergsteigen und Klettern aus, unterstützt bei Suchaktionen und leistet Erste Hilfe im unwegsamen Gelände, oft in Zusammenarbeit mit weiteren Rettungskräften und dem Hubschraubereinsatz. Die Zahl der Einsätze hängt dabei nicht nur von der Zahl der Unfälle, sondern auch von Faktoren wie Wetterlage, Besucherzahlen in den Bergen und der Zugänglichkeit von Tourenzielen ab.

Klettern gilt im Vergleich zu anderen alpinen Aktivitäten statistisch als weniger unfallträchtig, was Wimmer zufolge vor allem mit der geringeren Zahl an Ausübenden zusammenhängt. Wandern und Bergsteigen werden von deutlich mehr Menschen betrieben, wodurch insgesamt mehr Unfälle in diesen Bereichen registriert werden, selbst wenn das Risiko pro Aktivität nicht zwingend höher liegt.