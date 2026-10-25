Tirol verzeichnet erstmals Sterbeüberschuss – Bevölkerungswachstum nur durch Zuwanderung aus dem Ausland

In Tirol ist im Jahr 2025 erstmals seit Jahren ein Sterbeüberschuss registriert worden: Es starben mehr Menschen, als Kinder geboren wurden. Gleichzeitig zogen weiterhin mehr Tirolerinnen und Tiroler in andere Bundesländer, als umgekehrt von dort nach Tirol kamen. Ausgeglichen wurde diese Entwicklung durch Zuwanderung aus dem Ausland: 2025 kamen 2.571 Personen mehr aus dem Ausland nach Tirol, als das Bundesland in Richtung Ausland verließen. Das geht aus Daten des Österreichischen Integrationsfonds hervor, die auf Zahlen der Statistik Austria beruhen.

Anteil ausländischer Geburtsorte wächst deutlich

In Tirol leben aktuell 167.300 Menschen, die im Ausland geboren wurden. Das entspricht 21,5 Prozent der Tiroler Bevölkerung. Damit liegt Tirol im Bundesländervergleich an vierter Stelle, hinter Wien, Vorarlberg und Salzburg. Seit 2016 ist die Zahl der im Ausland Geborenen in Tirol um 30 Prozent gewachsen. Die größte Gruppe stammt aus Deutschland, gefolgt von der Türkei, Bosnien-Herzegowina und Italien. Insgesamt kommen 58,1 Prozent der im Ausland Geborenen in Tirol aus EU- und EFTA-Staaten oder aus Großbritannien. Zum Vergleich: In Wien liegt dieser Anteil nur bei 34,9 Prozent.

Auch bei den Zuzügen des Jahres 2025 dominierten Herkunftsländer aus dem EU- und EFTA-Raum. Von insgesamt rund 14.800 Zuzügen nach Tirol kamen 63,1 Prozent aus diesen Staaten. Mit 3.600 Personen stellte Deutschland die größte Gruppe der Neuankömmlinge. Es folgten 1.100 Zuzüge aus Ungarn, 1.000 aus Rumänien und 730 aus der Ukraine.

Erwerbstätigkeit und Einkommen ausländischer Staatsbürger

Von den ausländischen Staatsbürgerinnen und -bürgern in Tirol waren 2025 76,5 Prozent erwerbstätig. Die Arbeitslosenquote dieser Gruppe lag bei 6,1 Prozent und damit deutlich unter dem österreichweiten Wert von elf Prozent. Niedriger lag die Quote nur im Burgenland mit 5,4 Prozent. In Wien dagegen lag die Arbeitslosenquote ausländischer Staatsbürger bei 17,1 Prozent.

Beim Einkommen zeigt sich ein Unterschied zwischen ausländischen und österreichischen Beschäftigten. Ausländische Beschäftigte in Tirol verdienten 2024 im Median rund 30.000 Euro netto im Jahr, österreichische Beschäftigte rund 34.700 Euro. Damit standen ausländischen Staatsangehörigen in Tirol 86,5 Prozent des Einkommens von Österreicherinnen und Österreichern zur Verfügung.

Große regionale Unterschiede innerhalb Tirols

Der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung unterscheidet sich innerhalb Tirols deutlich. In Innsbruck sind 36,2 Prozent der Stadtbevölkerung im Ausland geboren, im Bezirk Reutte 27,4 Prozent und im Bezirk Kitzbühel 22,5 Prozent. Deutlich niedriger liegt der Wert im Bezirk Lienz, wo 8,3 Prozent der Bevölkerung einen ausländischen Geburtsort haben.

Bevölkerungsbewegungen zwischen Bundesländern

Grundsätzlich setzt sich die Bevölkerungsentwicklung eines Bundeslandes aus mehreren Faktoren zusammen: aus der Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen, aus Wanderungsbewegungen zwischen den Bundesländern sowie aus Zu- und Abwanderung über die Landesgrenze hinweg. Bleibt die Geburtenbilanz negativ und verlieren Regionen zugleich Einwohner an andere Bundesländer, kann internationale Zuwanderung diesen Rückgang rechnerisch ausgleichen oder abschwächen. Dieser Mechanismus ist in mehreren österreichischen Bundesländern zu beobachten, in denen die Bevölkerungszahl trotz negativer Geburtenbilanz stabil bleibt oder wächst.

Innerhalb eines Bundeslandes fällt der Anteil im Ausland geborener Menschen üblicherweise in größeren Städten und touristisch geprägten Regionen höher aus als in ländlichen, dünner besiedelten Gebieten. Städte bieten in der Regel ein breiteres Arbeitsplatzangebot in unterschiedlichen Branchen, während touristisch ausgerichtete Bezirke häufig saisonal hohen Personalbedarf etwa in Gastronomie, Hotellerie oder im Dienstleistungssektor haben. Solche strukturellen Unterschiede können zu den regional unterschiedlichen Anteilen beitragen, die sich auch in den Tiroler Bezirksdaten widerspiegeln.