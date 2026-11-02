Tiroler Schützenbund meldet Einstellung der Ermittlungen – Staatsanwaltschaft Traunstein dementiert

Der Bund der Tiroler Schützenkompanien hat am Montag in einer Aussendung mitgeteilt, dass die Ermittlungen um 34 in Bayern beschlagnahmte Gewehre eingestellt worden seien. Die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein widersprach dieser Darstellung auf Anfrage des ORF: Eine Entscheidung über eine mögliche Einstellung des Verfahrens sei noch nicht gefallen. Mit einer Entscheidung sei erst in ein bis zwei Wochen zu rechnen. Die Behörde zeigte sich über die Meldung des Schützenbundes verwundert.

Kontrolle eines Reisebusses im Juni

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Buskontrolle im Juni in Bad Reichenhall. Rund 50 Mitglieder der Schützenkompanien Waidring, Fieberbrunn und Pillersee aus dem Bezirk Kitzbühel waren nach einer Feier für Erzbischof Franz Lackner in Salzburg auf dem Heimweg nach Tirol. Deutschen Polizisten war im Vorbeifahren ein gewehrähnlicher Gegenstand im Fahrgastraum aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten insgesamt 34 Karabiner sicher. Die Waffen waren überwiegend zugriffsbereit transportiert worden, unter anderem in den Gepäckablagen und zwischen den Knien der Reisenden.

Entsprechende waffenrechtliche Dokumente konnten bei der Kontrolle nicht vorgelegt werden, weshalb die Gewehre beschlagnahmt wurden. Insgesamt wurden 6.800 Euro an Sicherheitsleistungen eingehoben. Auf zwölf der sichergestellten Gewehre befanden sich zudem kleine Hakenkreuze. Die Staatsanwaltschaft Traunstein prüfte deshalb auch einen möglichen Verstoß wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Zwei parallele Verfahren in Österreich und Deutschland

Der Schützenbund verweist in seiner Darstellung auf historische Zeichen aus der NS-Zeit und weist eine politische Bedeutung der Symbole zurück. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hatte die Ermittlungen nach dem österreichischen Verbotsgesetz bereits im Sommer eingestellt. Laut der vom Schützenbund veröffentlichten Begründung war beim Verwenden der historischen Waffen keine politische Absicht nachweisbar.

Das in Deutschland geführte Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Traunstein lief davon unabhängig weiter. Für die betroffenen Personen gilt die Unschuldsvermutung. Der Schützenbund erklärte in seiner Aussendung, die Kompanien seien bereits über das weitere Vorgehen informiert worden, und verwies zugleich auf Empfehlungen zum verantwortungsbewussten Umgang mit den Gewehren. Warum der Verband die Ermittlungen in Bayern bereits als abgeschlossen darstellte, obwohl die zuständige Staatsanwaltschaft dies auf Anfrage ausdrücklich verneinte, blieb zunächst offen.

Waffenrecht beim Transport historischer Schützengewehre

Grundsätzlich unterliegt der Transport von Schusswaffen auch dann strengen Vorgaben, wenn es sich um historische oder traditionell genutzte Gewehre handelt, wie sie bei Umzügen und Feierlichkeiten von Schützenkompanien zum Einsatz kommen. Üblicherweise müssen entsprechende Waffenbesitzkarten oder vergleichbare Nachweise mitgeführt werden, aus denen die rechtmäßige Herkunft und Zuordnung der Waffe hervorgeht. Bei Kontrollen prüfen die Behörden zudem, ob Waffen während des Transports gesichert und nicht unmittelbar zugriffsbereit sind.

Die Rechtslage zwischen Österreich und Deutschland weist dabei Unterschiede auf, sodass ein und derselbe Sachverhalt in beiden Ländern separat rechtlich bewertet werden kann. Das österreichische Verbotsgesetz und die deutschen Bestimmungen zu Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verfolgen zwar ähnliche Ziele, werden jedoch von unterschiedlichen Behörden nach jeweils eigenen Maßstäben geprüft. Historische Hakenkreuz-Gravuren auf alten Schützenwaffen sind in diesem Zusammenhang immer wieder Gegenstand rechtlicher Bewertungen, da zwischen dem reinen Vorhandensein eines historischen Symbols und einer tatsächlichen politischen Verwendungsabsicht unterschieden werden muss. Diese Abgrenzung ist regelmäßig zentraler Punkt entsprechender Ermittlungsverfahren.