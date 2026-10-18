Tischlerwerkstatt im Keller bleibt verboten – Salzburger muss 300 Euro Strafe zahlen

Das Salzburger Landesverwaltungsgericht hat das Verbot einer Tischlerwerkstatt im Keller eines Wohnhauses im Flachgau bestätigt. Der Betreiber muss eine Geldstrafe von 300 Euro zahlen. Seine Maschinen darf er zwar weiterhin im Keller lagern, betreiben darf er sie dort jedoch nicht.

Werkstatt im Keller eines Zweifamilienhauses

Im Keller eines Zweifamilienhauses im Flachgau hatte ein Tischler auf 78 Quadratmetern eine Werkstatt eingerichtet. Bei einem Lokalaugenschein vor rund einem Jahr beanstandete die Baubehörde diese Nutzung des Kellerraums. Vorgefunden wurden dabei eine Kreissäge, eine Hobelmaschine, eine Bandsäge, eine Ständerbohrmaschine, mehrere Schleifmaschinen sowie ein Kompressor. Zusätzlich war eine fest montierte Späneabsauganlage installiert.

Nach der behördlichen Beanstandung trennte der Tischler seine Maschinen von der Stromversorgung und von der Absauganlage und deckte sie mit Folien ab. Der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung reichte diese Maßnahme jedoch nicht aus. Sie verlangte, die Maschinen so zu lagern, dass eine jederzeitige Wiederinbetriebnahme nicht mehr möglich sei. Die Behörde verhängte daraufhin eine Geldstrafe von 300 Euro gegen den Tischler.

Erfolglose Beschwerde vor dem Landesverwaltungsgericht

Der Tischler bekämpfte diese Entscheidung vor dem Salzburger Landesverwaltungsgericht, blieb mit seiner Beschwerde aber erfolglos. Das Gericht bestätigte die von der Bezirkshauptmannschaft verhängte Strafe. Die Nutzung des Kellerraums als Tischlerwerkstatt bleibt damit untersagt. Die Maschinen dürfen ohne entsprechende Genehmigung nicht betrieben werden, eine Lagerung im Keller ist hingegen weiterhin zulässig.

Genehmigungspflicht bei gewerblicher Nutzung von Wohnräumen

Grundsätzlich unterliegt die Umwidmung von Wohn- oder Kellerräumen für gewerbliche Zwecke in Österreich einer baurechtlichen Genehmigungspflicht. Wird ein Raum, der ursprünglich als Keller oder Lagerfläche gewidmet ist, tatsächlich als Werkstatt oder Betriebsstätte genutzt, ändert sich damit auch die bau- und gewerberechtliche Einstufung der Fläche. Für eine solche Nutzungsänderung ist üblicherweise ein eigenes Verfahren bei der zuständigen Baubehörde erforderlich, in dem etwa Fragen des Brandschutzes, des Lärmschutzes gegenüber Nachbarn und der technischen Ausstattung geprüft werden.

Bei Tischlereibetrieben spielt insbesondere die Lärm- und Staubentwicklung eine Rolle: Maschinen wie Kreissägen, Hobelmaschinen oder Bandsägen erzeugen nicht nur Betriebsgeräusche, sondern auch Holzstaub, der gesundheitliche und brandschutztechnische Auflagen nach sich ziehen kann. Fest installierte Absauganlagen, wie sie auch im vorliegenden Fall vorhanden waren, deuten in der Regel auf einen dauerhaften und nicht bloß gelegentlichen Betrieb hin.

Stellen Baubehörden bei einem Lokalaugenschein eine unzulässige Nutzung fest, können sie die weitere Nutzung untersagen und bei Zuwiderhandlung Verwaltungsstrafen verhängen. Entscheidend ist dabei häufig nicht allein das Vorhandensein von Maschinen, sondern ob diese tatsächlich betriebsbereit sind. Aus diesem Grund verlangen Behörden in solchen Fällen oft, dass Geräte so gesichert werden, dass eine Wiederinbetriebnahme ausgeschlossen ist, etwa durch dauerhafte Trennung von Strom- und Absauganlagen oder durch bauliche Maßnahmen. Eine bloße optische Abdeckung mit Folien reicht dafür nach gängiger Verwaltungspraxis in der Regel nicht aus, wenn die technischen Anschlüsse weiterhin genutzt werden könnten.

Gegen Bescheide von Bezirkshauptmannschaften steht in Salzburg der Rechtsweg zum Landesverwaltungsgericht offen. Dieses prüft sowohl die Rechtmäßigkeit der behördlichen Feststellungen als auch die Verhältnismäßigkeit der verhängten Strafe. Bestätigt das Gericht die Entscheidung der Behörde, bleibt der ursprüngliche Bescheid einschließlich der festgesetzten Geldstrafe bestehen.