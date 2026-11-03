Tödlicher Lkw-Unfall auf A2 bei Zöbern – Südautobahn bis Mitternacht gesperrt

Bei einem Zusammenstoß zweier Lastwagen auf der Südautobahn (A2) bei Zöbern ist am Montag ein 63-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Amstetten ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 10:55 Uhr in einem zweispurigen Baustellenbereich ohne Pannenstreifen. Ein 47-jähriger Lkw-Lenker aus dem Burgenland wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.

Zusammenstoß im Baustellenbereich

Nach ersten Informationen der Polizei musste der 47-jährige Lkw-Lenker aus dem Burgenland sein Fahrzeug im Baustellenbereich der A2 anhalten. Der nachkommende 63-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Amstetten krachte mit seinem Fahrzeug gegen den stehenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Eingeklemmten aus dem Wrack. Der 63-Jährige erlag jedoch seinen schweren Verletzungen. Der 47-jährige Lkw-Lenker wurde mit Verletzungen in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Die A2 war in Richtung Wien bis 0:30 Uhr in der Nacht auf Dienstag gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, dennoch kam es zu kilometerlangem Stau. Die Polizei teilte die Details zu dem Unfall am Dienstag mit.

Baustellenbereiche als Unfallschwerpunkt

Baustellen auf Autobahnen gelten grundsätzlich als besonders unfallträchtige Abschnitte. Fehlende Pannenstreifen und auf zwei Spuren verengte Fahrbahnen lassen Fahrzeuglenkern bei einem plötzlichen Halt kaum Ausweichmöglichkeiten. Kommt es in einem solchen Bereich zu einem technischen Defekt oder einem anderen Grund für ein Anhalten, bleibt nachfolgenden Fahrzeugen oft wenig Zeit und Raum zum Reagieren.

Üblicherweise sind in Baustellenbereichen reduzierte Geschwindigkeiten vorgeschrieben, um das Risiko solcher Auffahrunfälle zu verringern. Dennoch bleibt die Reaktionszeit bei schweren Fahrzeugen wie Lastkraftwagen auch bei angepasstem Tempo begrenzt, da der Bremsweg mit zunehmendem Gewicht deutlich länger ausfällt als bei Pkw. Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Lkw wirken entsprechend hohe Kräfte, was das Verletzungsrisiko für die Insassen erhöht.

Bei derartigen Einsätzen arbeiten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Regel eng zusammen. Die Feuerwehr übernimmt dabei häufig die technische Rettung eingeklemmter Personen, etwa mittels hydraulischer Rettungsgeräte, während Rettungskräfte die medizinische Erstversorgung sicherstellen. Bei schweren Verletzungen kommt häufig ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, um die Transportzeit in ein geeignetes Krankenhaus zu verkürzen. Die Vollsperrung einer Autobahn nach einem schweren Unfall dient in solchen Fällen sowohl der Absicherung der Einsatzstelle als auch der Unfallaufnahme durch die Polizei, wofür je nach Ausmaß des Schadens und der Spurenlage mehrere Stunden benötigt werden können.