Tödlicher Unfall in Obervellach: Fußgänger von Auto erfasst – Fahrzeugbrand legte Wurzenpass lahm

Kärnten: Fußgänger nach Verkehrsunfall in Obervellach gestorben – Fahrzeugbrand sorgte für Sperre am Wurzenpass

In Kärnten kam es am Wochenende zu zwei Verkehrsvorfällen mit erheblichen Auswirkungen. In Obervellach im Bezirk Hermagor starb ein Fußgänger nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw. Zudem musste die Wurzenpass Straße (B 109) nach einem Fahrzeugbrand zeitweise gesperrt werden.

Tödlicher Unfall in Obervellach

Am späten Freitagabend überquerte ein 58-jähriger Fußgänger außerhalb der Ortschaft Obervellach die Gailtal Straße. Dabei wurde er von einer 30-jährigen Pkw-Lenkerin frontal erfasst.

Der Mann erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde in das Landeskrankenhaus Villach gebracht, wo er später starb.

Fahrzeugbrand führt zu Sperre am Wurzenpass

Am Samstag geriet ein Fahrzeug auf der Wurzenpass Straße (B 109) während der Fahrt in Brand. Die Straße wurde in der Folge für Bergungsarbeiten gesperrt.

Zwischen Hart und dem Wurzenpass kam es am Vormittag während der Bergung des ausgebrannten Fahrzeugs zu einem Stau und längeren Wartezeiten für Verkehrsteilnehmer.