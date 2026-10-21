Tödlicher Wohnungsbrand in Graz: Frau stirbt in Wohnung ohne Rauchmelder

Bei einem Wohnungsbrand im Grazer Stadtbezirk Lend ist am Dienstag eine Frau ums Leben gekommen. In der Wohnung war kein Rauchwarnmelder installiert, wie die Landesstelle für Brandverhütung mitteilte. In der Steiermark registrieren die Behörden jährlich rund 1.200 größere Brände.

Tödlicher Brand in Graz-Lend

Der Brand ereignete sich am Dienstag in einer Wohnung im Grazer Stadtbezirk Lend. Dabei kam eine Frau ums Leben. Nach Angaben der Landesstelle für Brandverhütung befand sich in der betroffenen Wohnung kein Rauchwarnmelder.

Herbert Hasenbichler, Geschäftsführer der Landesstelle für Brandverhütung, wies im Zusammenhang mit dem Vorfall auf die Gefahr durch Rauchgase hin. Diese können schlafende Personen bewusstlos machen, noch bevor sie durch Flammen oder Hitze aufgeweckt werden.

Anforderungen an Rauchwarnmelder

Hasenbichler zufolge sollten Rauchwarnmelder über ein CE-Prüfzeichen verfügen. Zur Anbringung empfiehlt er eine raummittige Platzierung an der Decke, mit einem Abstand von mindestens etwa 50 Zentimetern zur Wand. Diese Position ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Rauch, der sich im Raum ausbreitet.

In der Steiermark zählt die Landesstelle für Brandverhütung jährlich rund 1.200 größere Brände. Diese Zahl verdeutlicht, dass Brandereignisse in der Region regelmäßig auftreten und technische Vorkehrungen wie Rauchwarnmelder eine zentrale Rolle bei der frühzeitigen Warnung von Bewohnerinnen und Bewohnern spielen können.

Häufige Brandursachen im Alltag

Als häufige Ursachen für Brände nannte Hasenbichler Akkus, elektrische Geräte sowie Steckverbindungen. Im Umgang mit Mobiltelefonen rät er dazu, diese ausschließlich mit dem jeweils passenden Ladegerät aufzuladen. Zudem sollten Handys beim Ladevorgang auf einer nicht brennbaren Unterlage liegen. Von einer Platzierung am Nachtkästchen während des Ladens riet Hasenbichler ausdrücklich ab.

Ein weiterer Hinweis betraf den Umgang mit Asche: Diese kann laut Hasenbichler bis zu 48 Stunden lang zündfähig bleiben. Darüber hinaus empfahl er, elektrische Geräte, die nicht benötigt werden, vom Stromnetz zu trennen. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme riet er dazu, einen Feuerlöscher griffbereit im Haushalt vorzuhalten.

Rolle der Brandverhütung im Vorbeugenden Schutz

Landesstellen für Brandverhütung sind in Österreich grundsätzlich für die Information und Sensibilisierung der Bevölkerung im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes zuständig. Dazu zählen üblicherweise Aufklärungsarbeit zu technischen Schutzmaßnahmen, Hinweise zum richtigen Verhalten im Brandfall sowie die Vermittlung praxisnaher Sicherheitstipps für Privathaushalte.

Rauchwarnmelder gelten in diesem Zusammenhang als eine der wirksamsten technischen Maßnahmen, um Bewohnerinnen und Bewohner frühzeitig vor einem Brand zu warnen. Da Rauchgase bereits in geringen Konzentrationen zur Bewusstlosigkeit führen können, kommt der Vorwarnzeit durch funktionierende Melder eine besondere Bedeutung zu, insbesondere während der Nachtstunden, wenn Bewohner schlafen und Gefahren nicht selbst wahrnehmen können.

Auch der sachgemäße Umgang mit elektrischen Geräten und Ladevorgängen wird von Fachstellen regelmäßig thematisiert, da moderne Haushalte zunehmend von Akkus und elektronischen Geräten abhängig sind. Überhitzte Ladegeräte, beschädigte Kabel oder lose Steckverbindungen zählen zu den in der Praxis häufig beobachteten Auslösern für Brände in Wohnräumen.