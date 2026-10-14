Totalausfall im Sellrain: Mobilfunk und Festnetz seit Dienstagabend gestört

In mehreren Gemeinden im Sellrain fallen seit Dienstagabend Mobilfunk und Festnetz vollständig aus. Betroffen sind Sellrain, Gries im Sellrain, St. Sigmund und das Kühtai. Nach Angaben des Landes Tirol dauert die Störung jedenfalls bis Mittwoch an.

Totalausfall seit Dienstagabend

Seit dem Abend des 12. Oktober 2026 ist in den vier Orten keine Mobilfunk- und keine Festnetzverbindung mehr möglich. Die Störung betrifft damit das gesamte Sellrain samt Kühtai und hält nach Einschätzung des Landes Tirol mindestens bis Mittwoch, den 13. Oktober, an.

Für Notfälle wurde eine Ausweichlösung eingerichtet: Wer dringend Hilfe benötigt, soll sich direkt an die örtlichen Feuerwehren wenden. Diese sind in allen vier Gemeinden besetzt und können Notrufe über Funk weiterleiten. Die Leitstelle Tirol hat die Blaulichtorganisationen vor Ort über die Situation informiert, damit im Ernstfall eine Kommunikation gewährleistet bleibt.

Am Beheben der Störung wird bereits gearbeitet. Der zuständige Netzbetreiber ist mit der Behebung des Ausfalls befasst, ein genauer Zeitpunkt für die vollständige Wiederherstellung der Verbindungen wurde zunächst nicht genannt.

Kommunikationswege im Notfall

Grundsätzlich übernehmen Feuerwehren in abgelegenen oder von Störungen betroffenen Gebieten häufig eine Zusatzfunktion als Anlaufstelle, wenn reguläre Notrufwege wie Festnetz oder Mobilfunk nicht zur Verfügung stehen. Über Funkverbindungen können sie Informationen an Leitstellen weiterleiten, die wiederum Rettungsdienste, Polizei oder weitere Einsatzkräfte alarmieren. Diese Funkinfrastruktur ist unabhängig von den öffentlichen Telekommunikationsnetzen und bleibt daher auch bei einem Ausfall von Mobilfunk- oder Festnetzverbindungen bestehen.

Leitstellen wie jene in Tirol koordinieren üblicherweise Einsätze von Rettung, Feuerwehr und Polizei und sind permanent besetzt. Bei bekannten Störungen in bestimmten Regionen informieren sie die jeweiligen Einsatzorganisationen vor Ort, damit diese im Bedarfsfall eingebunden werden können, auch wenn die betroffene Bevölkerung sie nicht direkt über Telefon erreichen kann.

Ursachen von Netzausfällen in alpinen Regionen

Mobilfunk- und Festnetzausfälle in ländlichen oder alpinen Gebieten gehen häufig auf Beschädigungen an Leitungen oder technischen Anlagen zurück, etwa durch Wettereinflüsse, Bauarbeiten oder altersbedingten Verschleiß der Infrastruktur. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte im vorliegenden Fall ein gerissenes Leitungskabel die Ursache sein, eine abschließende Bestätigung steht noch aus. Die Behebung solcher Schäden erfordert in der Regel das Auffinden der betroffenen Stelle sowie Reparaturarbeiten vor Ort, deren Dauer von der Zugänglichkeit des Gebiets und dem Ausmaß des Schadens abhängt.