Tourismusverband Hallein/Bad Dürrnberg: Zwei Listen kämpfen um Führung – Streit um Wählerverzeichnis und anonyme Anzeige

Der Tourismusverband Hallein/Bad Dürrnberg wählt am 22. Oktober 2026 im Rahmen einer Vollversammlung im Bräustübl Kaltenhausen eine neue Führung. Zwei Listen treten bei der Wahl an. Der Neuwahl sind Diskussionen rund um das Stadtfest und die Finanzlage des Vereins vorangegangen. Die aktuelle Führung des Tourismusverbands lud am Dienstag, dem 6. Oktober 2026, Medienvertreterinnen und -vertreter ein.

Streit um Einsicht in Stimmberechtigtenverzeichnis

Im Vorfeld der Wahl kam es zu Konflikten um die Einsicht in das Stimmberechtigtenverzeichnis. Laut einer Auskunft des Landes sind Aufnahmen des Verzeichnisses nicht erlaubt. Die Tourismusverbandsführung engagierte daraufhin zwei Sicherheitsmitarbeiter, um eine geregelte Einsicht in die Unterlagen zu ermöglichen. TVB-Obmann Alois Schöninger begründete den Einsatz des Sicherheitspersonals mit Personalmangel im Büro des Verbands. Aktuell stünden maximal der Geschäftsführer sowie zwei Halbtagskräfte zur Verfügung.

Rund 900 Unternehmerinnen und Unternehmer sind bei der bevorstehenden Wahl stimmberechtigt. Die Wahlvorschläge der beiden konkurrierenden Listen wurden bislang noch nicht eingereicht. Sie müssen spätestens drei Werktage vor der Vollversammlung vorliegen.

Anonyme Anzeige und Prüfung durch den Rechnungshof

Bei der Staatsanwaltschaft Salzburg ging eine anonyme Sachverhaltsdarstellung zur Verwendung von Geldern des Tourismusverbands bei der Erstellung eines Wahlprogramms ein. Laut Tourismusverbandsführung und Unterlagen der Staatsanwaltschaft wurde mangels Beweisen kein Verfahren eingeleitet. Zusätzlich soll der Landesrechnungshof im Jahr 2027 die Finanzen des Tourismusverbands prüfen.

Organisation und Aufgaben von Tourismusverbänden

Tourismusverbände sind in Salzburg als gesetzlich verankerte Körperschaften organisiert, in denen Unternehmerinnen und Unternehmer einer Region Pflichtmitglieder sind. Sie finanzieren sich überwiegend aus Abgaben der Mitgliedsbetriebe und sind für die touristische Infrastruktur, Werbemaßnahmen sowie die Organisation von Veranstaltungen in ihrem Gebiet zuständig. Die Führung eines Tourismusverbands wird üblicherweise in regelmäßigen Abständen von den stimmberechtigten Mitgliedern im Rahmen einer Vollversammlung gewählt.

Grundsätzlich regeln die jeweiligen Statuten und landesrechtlichen Bestimmungen, wer bei solchen Wahlen stimmberechtigt ist und wie das Verzeichnis der Wahlberechtigten geführt und eingesehen werden darf. Datenschutzrechtliche Vorgaben spielen dabei regelmäßig eine Rolle, etwa wenn es um den Umgang mit personenbezogenen Daten wie Namen und Kontaktinformationen von Mitgliedsbetrieben geht. Bei strittigen Wahlverfahren kommt es in der Praxis gelegentlich vor, dass externe Unterstützung herangezogen wird, um einen geordneten Ablauf der Einsichtnahme sicherzustellen.

Finanzielle Angelegenheiten von Tourismusverbänden unterliegen zudem regelmäßig einer externen Kontrolle. Landesrechnungshöfe prüfen in solchen Fällen üblicherweise die Mittelverwendung, die Einhaltung von Budgetvorgaben sowie die ordnungsgemäße Verbuchung von Ausgaben. Eine derartige Prüfung dient grundsätzlich der Transparenz gegenüber den Mitgliedsbetrieben, die über ihre Pflichtbeiträge zur Finanzierung des Verbands beitragen.