Traditionslokal „Häuserl am Himmel“ bekommt neue Wirtsleute

Pächterwechsel beim „Häuserl am Himmel“ in Wien-Döbling

Das traditionsreiche Ausflugslokal „Häuserl am Himmel“ in Wien-Döbling ist seit einigen Wochen geschlossen. Wirt Wolfgang Wagner hat nach fast einem halben Jahrhundert entschieden, seinen Betrieb aufzugeben.

Das Lokal befindet sich unweit des Cobenzl an der obersten Etage der Döblinger Himmelstraße auf Pachtgrund der Stadt Wien. Das Objekt war für einen niedrigen sechsstelligen Betrag zum Verkauf inseriert.

Neue Betreiber aus der Wiener Gastronomie

Die Transaktion wurde vor Kurzem abgeschlossen. Eva-Maria und Peter Goach, bekannt als Betreiber des „Steirerstöckl“ am Rande des Pötzleinsdorfer Schlossparks, haben das Objekt erworben. Katharina Wiser von der Immo-Company bestätigt den Kauf durch das Gastronomen-Paar.

Die Wiedereröffnung des „Häuserl am Himmel“ ist für Anfang nächsten Jahres geplant.