Triebfahrzeug auf Aspangbahn in Brand geraten – 30 Fahrgäste evakuiert

Ein Triebfahrzeug eines Personenzuges ist am Donnerstagabend auf der Strecke der Aspangbahn bei Aspang-Markt im Bezirk Neunkirchen in Brand geraten. 30 Fahrgäste mussten in Sicherheit gebracht werden, die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

Evakuierung in den hinteren Waggon

Die Feuerwehr wurde kurz nach 18.30 Uhr alarmiert. Der Zugsbegleiter brachte die Passagiere sofort in den hintersten Waggon, in dem sich kein Rauch befand. Anschließend wurde die gesamte Garnitur evakuiert. Verletzte wurden nicht gemeldet.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen. Der gesamte Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet. Während der Löscharbeiten blieb die Aspangbahn gesperrt, für die betroffenen Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

ÖBB-Sprecher Christopher Seif bestätigte den Vorfall am Freitag auf Anfrage der APA. Als Brandursache gilt nach Angaben der ÖBB ein technisches Gebrechen.

Sicherheitsabläufe bei Zugbränden

Grundsätzlich sind Zugbegleiter bei technischen Störungen oder Bränden dazu angehalten, Fahrgäste umgehend in rauchfreie Wagenteile zu bringen und bei Bedarf eine vollständige Evakuierung der Garnitur einzuleiten. Die Reihenfolge der Maßnahmen richtet sich danach, wo im Zug ein Problem auftritt und wie sich Rauch oder Hitze ausbreiten. Ziel ist es in solchen Situationen stets, Reisende schnell aus dem Gefahrenbereich zu bringen, bevor weitere Maßnahmen wie das Anhalten des Zuges oder die Alarmierung von Einsatzkräften greifen.

Bei Bränden an Triebfahrzeugen rückt üblicherweise die örtlich zuständige Feuerwehr aus, in diesem Fall war das die Feuerwehr Aspang. Je nach Lage koordiniert ein Bezirksfeuerwehrkommando den Einsatz, etwa wenn zusätzliche Kräfte oder Gerätschaften erforderlich sind. Nach dem Löschen eines Brandes muss die betroffene Strecke in der Regel überprüft werden, bevor der reguläre Zugverkehr wieder aufgenommen werden kann. In der Zwischenzeit wird häufig ein Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert, um die Mobilität der Fahrgäste sicherzustellen.

Technische Gebrechen an Triebfahrzeugen können unterschiedliche Ursachen haben, etwa Defekte an elektrischen Komponenten oder am Antriebsstrang. Die genaue Ursachenklärung erfolgt üblicherweise im Nachgang durch technische Untersuchungen des Bahnbetreibers.