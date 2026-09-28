Trinkwasser in Natters verunreinigt – Abkochgebot verhängt

In der Gemeinde Natters im Bezirk Innsbruck-Land ist bei einer routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers eine mikrobiologische Verunreinigung festgestellt worden. Die Gemeinde teilte am Samstag mit, dass das Leitungswasser derzeit nicht genießbar ist. Der Bürgermeister rief die Bevölkerung über die Homepage der Gemeinde dazu auf, bis auf weiteres vorsorglich sämtliches Leitungswasser vor der Verwendung mindestens drei Minuten abzukochen.

Abkochgebot für Natters

Die Verunreinigung wurde im Zuge einer routinemäßigen Kontrolle des Trinkwassers entdeckt. Aufgrund des Befunds gilt in Natters bis auf weiteres ein Abkochgebot. Der Bürgermeister empfahl den Bewohnerinnen und Bewohnern, Leitungswasser vor dem Trinken, vor der Zubereitung von Speisen und vor dem Zähneputzen mindestens drei Minuten lang abzukochen.

Die Gemeinde Natters arbeitet nach eigenen Angaben daran, die normale Trinkwasserversorgung wiederherzustellen. Sobald sich an der Lage etwas ändert, will die Gemeinde die Bevölkerung umgehend darüber informieren.

Mikrobiologische Kontrollen der Wasserqualität

Grundsätzlich wird die Qualität von Trinkwasser in Österreich regelmäßig durch mikrobiologische und chemische Untersuchungen überprüft. Dabei wird das Wasser unter anderem auf Bakterien wie Escherichia coli oder coliforme Keime untersucht, die auf eine Verunreinigung etwa durch Oberflächenwasser oder Fäkalstoffe hinweisen können. Solche Kontrollen erfolgen in festgelegten Abständen, um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Wird bei einer solchen Untersuchung eine Abweichung von den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten festgestellt, sind die zuständigen Gemeinden oder Wasserversorger üblicherweise verpflichtet, die Bevölkerung zu informieren und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Ein Abkochgebot zählt dabei zu den gängigen Sofortmaßnahmen, da durch das Erhitzen auf Siedetemperatur die meisten krankheitserregenden Mikroorganismen zuverlässig abgetötet werden. In solchen Fällen wird häufig auch der zeitliche Rahmen von mindestens drei Minuten empfohlen, um eine ausreichende Abtötung der Keime sicherzustellen.

Parallel zu solchen Sofortmaßnahmen suchen die zuständigen Stellen bei vergleichbaren Vorfällen in der Regel nach der Ursache der Verunreinigung, etwa durch die Überprüfung von Quellfassungen, Leitungen oder Aufbereitungsanlagen. Erst wenn die Ursache behoben und durch weitere Untersuchungen eine unbedenkliche Wasserqualität bestätigt ist, wird ein Abkochgebot üblicherweise wieder aufgehoben.