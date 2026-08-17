Trinkwasser in Zirl verunreinigt: Ursache weiter unklar, Chlorung bis UV-Anlage installiert ist

In der Marktgemeinde Zirl im Bezirk Innsbruck-Land ist das Trinkwasser verunreinigt. Die genaue Ursache dafür ist weiterhin unklar. Mittlerweile muss das Wasser nicht mehr abgekocht werden, bis zur Installation einer UV-Anlage bleibt jedoch Chlor beigemengt.

Rohrbruch beim Krankenhaus als mögliche Spur

In den vergangenen Tagen war ein Rohrbruch beim Krankenhaus Hochzirl als mögliche Ursache der Verunreinigung im Gespräch. Bürgermeister Thomas Öfner erklärte dazu, dass Fachleute bislang keinen Zusammenhang zwischen diesem Rohrbruch und der Verunreinigung bestätigt hätten. Vizebürgermeisterin Iris Zangerl-Walser forderte dennoch eine lückenlose Aufklärung des Vorfalls rund um den Rohrbruch.

Als weiterer möglicher Ansatzpunkt wurden Freilegungen am Schlossbachgraben beobachtet, die Geologen im Zuge der Untersuchungen festgestellt hatten. Zudem hatte es Anfang August starke Regenfälle in der Region gegeben. Bei den durchgeführten Untersuchungen wurde ein einziger Zulauf mit auffälligen Befunden identifiziert. Eine im Juni entnommene Wasserprobe hatte noch keinerlei Auffälligkeiten gezeigt. Bernd Jenewein, Geschäftsführer des Instituts für Analytik und Qualität, ist an den Untersuchungen zur Herkunft der Verunreinigung beteiligt.

Bürgermeister Öfner räumte ein, dass es nach aktuellem Wissensstand möglicherweise nie eine exakte Antwort darauf geben werde, woher die festgestellten Keime tatsächlich stammen.

Kritik an der Informationspolitik der Gemeinde

Seit Bekanntwerden der Wasserverunreinigung kamen aus dem Gemeindeamt nach Angaben von Betroffenen nur spärlich Informationen. Dies wurde in der Bevölkerung kritisiert. Der Bürgermeister hatte in Absprache mit der Landeswarnzentrale darauf verzichtet, einen AT-Alert auszulösen. Für Donnerstag ist nun eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung angesetzt. Die Opposition in der Gemeinde fordert zusätzlich eine öffentliche Gemeinderatssitzung zu dem Thema.

Wege der Verunreinigung von Trinkwasser

Grundsätzlich können Trinkwasserverunreinigungen unterschiedliche Ursachen haben. Bei vergleichbaren Vorgängen prüfen Fachleute typischerweise mehrere mögliche Eintragswege gleichzeitig, etwa bauliche Schäden an Leitungen, Veränderungen im Untergrund nach starken Niederschlägen oder das Eindringen von Oberflächenwasser in Quellfassungen. Starke Regenfälle können in manchen Fällen dazu führen, dass Keime aus dem Boden in wasserführende Schichten gelangen. Auch Freilegungen im Gelände, wie sie an Gräben oder Hängen nach heftigen Niederschlägen auftreten können, gelten als möglicher Faktor, wenn dadurch Spalten entstehen, durch die Oberflächenwasser in eigentlich geschütztes Quellwasser eindringen kann.

Für die Wasserversorger bedeutet ein solcher Verdacht in der Regel, dass zunächst Proben an verschiedenen Stellen des Versorgungsnetzes entnommen und im Labor auf mikrobiologische Belastungen untersucht werden. Bestätigt sich eine Verunreinigung, wird häufig übergangsweise eine Desinfektion des Trinkwassers mit Chlor vorgenommen, um die Bevölkerung kurzfristig zu schützen. Parallel dazu wird häufig an technischen Lösungen gearbeitet, etwa der Installation einer UV-Anlage, die Keime im Wasser dauerhaft und ohne Zusatzstoffe abtötet. Erst wenn eine solche Anlage zuverlässig arbeitet, kann in vielen Fällen auf die vorübergehende Chlorung verzichtet werden.

Die eindeutige Bestimmung der Ursache einer Verunreinigung gestaltet sich in der Praxis mitunter schwierig, insbesondere wenn mehrere mögliche Eintragsquellen zeitlich und räumlich zusammenfallen. Wenn etwa Bauarbeiten, Wetterereignisse und geologische Veränderungen in einem ähnlichen Zeitraum auftreten, lässt sich eine einzelne Ursache nicht immer zweifelsfrei nachweisen. In solchen Fällen bleibt oft nur die Einschätzung, dass mehrere Faktoren zusammengewirkt haben könnten, ohne dass sich dies abschließend beweisen lässt.

Kommunikationsfragen spielen bei solchen Ereignissen ebenfalls eine wichtige Rolle. Gemeinden stehen bei akuten Gesundheitsrisiken vor der Aufgabe, die Bevölkerung zeitnah und verständlich zu informieren, ohne dabei unnötige Beunruhigung auszulösen. Instrumente wie Warn