Trockenheit in Kärnten: Immer mehr Gemeinden schränken Wasserverbrauch ein

In mehreren Kärntner Gemeinden wird Trinkwasser aufgrund anhaltender Trockenheit zu einem knappen Gut. Grund dafür ist eine vielerorts zurückgehende Quellschüttung.

Betroffen sind unter anderem die Gemeinden Köttmannsdorf, Gurk, Griffen und Steuerberg, in denen bereits Einschränkungen beim Wasserverbrauch gelten.

Wassersparverordnung in Köttmannsdorf

In Köttmannsdorf ist seit Ende Juni eine Wassersparverordnung in Kraft. Diese verbietet das Bewässern von Rasenflächen sowie das Waschen von Autos. Wer einen Pool befüllen möchte, muss dies zuvor bei der Gemeinde anmelden. Bei Verstößen gegen die Verordnung drohen Strafen von bis zu 2100 Euro.

Appell im Bezirk Wolfsberg

In St. Paul im Lavanttal ruft die Gemeinde die Bevölkerung dazu auf, Trinkwasser sparsam zu verwenden. Bürgermeister Stefan Salzmann (SPÖ) unterstützt diesen Appell. Sämtliche Gemeinden des Bezirks Wolfsberg beteiligen sich an der Aufforderung zum sparsamen Umgang mit Wasser, die insgesamt rund 52.000 Einwohner betrifft.

Herfried Zessar von der Abteilung Wasserversorgung Kärnten ist mit der aktuellen Situation befasst. Erste Niederschläge werden laut aktuellem Stand gegen Ende der Woche erwartet.