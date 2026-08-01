Trockenheit in Vorarlberg: Fischereiverein rettet 800 Fische aus austrocknendem Ganitzabach

Fischereiverein rettet rund 800 Fische aus austrocknendem Ganitzabach

Wegen der anhaltenden Trockenheit in Vorarlberg ist der Ganitzabach im Laternsertal nur mehr ein kleines Rinnsal. Mitglieder des Fischereivereins Feldkirch haben am Samstag rund 800 Fische aus dem Gewässer gerettet.

Bei den geretteten Tieren handelt es sich um Bachforellen und Groppen, die im Ganitzabach aus Selbstaufkommen leben und nicht künstlich besetzt wurden. Die Fischereirechte am Bach liegen bei Gerhard und Peter Vith.

Einsatz mit Elektro-Kescher

Für die Rettungsaktion setzten die Helfer einen Elektro-Kescher mit bis zu 500 Volt Gleichstrom ein. Das Gerät verfügt vorne über eine Anode und hinten über eine Kathode. Die Fische werden dadurch kurzfristig betäubt und anschließend in mit Sauerstoff angereichertes Wasser gegeben.

Am Taleingang errichteten die Helfer einen kleinen Damm. Flussabwärts davon wurden die geretteten Fische wieder in den Bach eingesetzt. Zusätzlich wurden mit Zweigen Schattenzonen geschaffen.

Markus Tinkhauser, Mitglied des Fischereivereins Feldkirch, war an der Aktion beteiligt. Nach Angaben der Helfer hat es eine derart große Abfischaktion am Ganitzabach zuvor noch nicht gegeben. Der Einsatz erfolgte ehrenamtlich.