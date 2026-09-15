Trockenheit lässt Regenwürmer in Niederösterreich tief in den Boden flüchten

Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Monate hat den Regenwürmern in Niederösterreich stark zugesetzt. Viele Tiere haben sich tief in den Boden zurückgezogen, um der Hitze zu entkommen. Selbst auf einem spezialisierten Bauernhof in Zwettl, wo Regenwürmer unter kontrollierten Bedingungen gehalten werden, machte sich die Dürre deutlich bemerkbar.

Rückzug selbst im bewässerten Stall

Auf dem Wurmhof in Zwettl leben rund zwei Millionen Regenwürmer in großen Holzboxen. Landwirt Wolfgang Thaller betreibt dort eine Anlage, in der die Tiere Rindermist, Strauchschnitt und Gras in hochwertigen Dünger verwandeln. Doch auch im bewässerten Stall blieb der Effekt der Trockenheit nicht aus: Die Regenwürmer zogen sich in den Holzboxen nach unten zurück, obwohl der Bereich künstlich befeuchtet wurde.

Dieses Verhalten ist bei Regenwürmern grundsätzlich bekannt. Bei anhaltender Trockenheit ziehen sich die Tiere etwa einen Meter tief in den Boden zurück und verfallen dort in eine Art Sommerschlaf. Sie ziehen sich eng zusammen, stellen die Nahrungsaufnahme ein und verharren in diesem Zustand, bis wieder ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist.

Damit die Regenwürmer aus dieser Schutzstarre zurückkehren, reicht ein kurzer Regenschauer nicht aus. Der Boden muss ordentlich durchfeuchtet werden. Erst ein bis zwei Wochen nach einer solchen ausreichenden Durchfeuchtung werden die Tiere wieder aktiv.

Vom Rindermist zum fertigen Humus

Auf dem Wurmhof in Zwettl dauert der eigentliche Verarbeitungsprozess unter normalen Bedingungen rund drei Monate. In dieser Zeit verwandeln die Regenwürmer die Mischung aus Rindermist, Gras und Strauchschnitt in fertigen Humus. Der so entstehende Dünger eignet sich für den Einsatz in Blumenkisten und Gemüsebeeten.

Neben der landwirtschaftlichen Produktion gibt es am Hof auch ein sogenanntes Regenwurmhotel, das aus drei Kisten für Küchenabfälle besteht. Als Futter eignen sich dabei etwa Kaffeesatz, Eierschalen sowie Reste von Karotten, Zucchini und Gurken. Bananen und Zitrusfrüchte werden hingegen nicht in das Regenwurmhotel gegeben. Auch bei dieser Form der Kompostierung dauert es rund drei Monate, bis aus den Küchenresten fertiger Humus entsteht.

Bedeutung der Regenwürmer für den Boden

Regenwürmer gelten allgemein als wichtige Helfer für gesunde Böden. Durch ihre Grabtätigkeit lockern sie das Erdreich auf, verbessern die Durchlüftung und fördern die Wasseraufnahme. Beim Fressen von organischem Material scheiden sie zudem nährstoffreichen Kot aus, der Pflanzen als natürlicher Dünger zugutekommt. Landwirtschaftliche Böden mit einer stabilen Regenwurmpopulation gelten in der Regel als fruchtbarer und widerstandsfähiger gegenüber Witterungsextremen.

Trockenperioden stellen für Regenwürmer grundsätzlich eine erhebliche Belastung dar, da sie auf feuchte Bodenverhältnisse angewiesen sind, um ihre Haut feucht zu halten und atmen zu können. Anhaltende Dürrephasen können daher die Aktivität und Verbreitung der Tiere in einer Region deutlich beeinträchtigen. Für die Landwirtschaft bedeutet ein Rückgang der Regenwurmaktivität potenziell auch eine langsamere natürliche Zersetzung von organischem Material und eine geringere Durchlüftung der Böden.

Wie stark sich die diesjährige Trockenheit langfristig auf die Regenwurmbestände in Niederösterreich ausgewirkt hat, lässt sich pauschal nicht beziffern. Fachleute der Universität für Bodenkultur (BOKU) beschäftigen sich mit der Entwicklung von Regenwurmpopulationen in trockenen Regionen, konkrete Messwerte für die aktuelle Situation in Niederösterreich liegen jedoch nicht vor.