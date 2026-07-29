Trockenheit lässt Waldbrandgefahr in Niederösterreich steigen

Waldbrandgefahr in Niederösterreich steigt durch anhaltende Trockenheit

Während in Frankreich und Spanien derzeit tausende Feuerwehrleute aus dem In- und Ausland gegen Waldbrände kämpfen, verschärft sich auch in Niederösterreich die Situation durch anhaltende Trockenheit. Zusätzlich wird eine Hitzewelle im Bundesland erwartet.

Wie Alexander Nittner, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich, mitteilte, wird derzeit keine Unterstützung aus Niederösterreich für die Einsätze in Frankreich und Spanien benötigt. Dort werden vor allem Löschflugzeuge und -hubschrauber zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Hunderte Wald- und Flurbrände im ersten Halbjahr

In Niederösterreich mussten im ersten Halbjahr 2026 bereits 616 Wald- und Flurbrände bekämpft werden. Für derartige Einsätze verfügt das Landesfeuerwehrkommando über eine eigene Sondereinheit zur Waldbrandbekämpfung, die aus 600 Mitgliedern besteht und über eine spezielle Ausbildung verfügt.

Die Sondereinheit war bereits beim Waldbrand in Hirschwang im Jahr 2021 im Einsatz. Seit diesem Einsatz verfügt sie über eigene, dünnere Schutzbekleidung als die herkömmliche Branddienstbekleidung. Die Feuerwehr sei rund um die Uhr auf mögliche Einsätze vorbereitet.