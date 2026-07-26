Tuningtreffen im Bezirk Rohrbach: Polizei nimmt Kennzeichen ab und kassiert 9000 Euro Strafen

Schwerpunktkontrollen im Bezirk Rohrbach: Zahlreiche Anzeigen bei Tuningtreffen

Im Bezirk Rohrbach hat die Polizei am Wochenende umfangreiche Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Anlass war eine Tuningveranstaltung in St. Martin im Mühlkreis. Die Kontrollen erstreckten sich über einen Zeitraum von 21 Stunden.

Dabei wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. Ein Motorradfahrer wurde mit 169 km/h gemessen, erlaubt waren an der Stelle 100 km/h. Ihm wurde der Führerschein sofort abgenommen.

Technische Mängel und Manipulationen

Bei 16 Fahrzeugen stellten die Beamten schwere technische Mängel fest, die eine unmittelbare Gefahr darstellten. In diesen Fällen wurden die Kennzeichen abgenommen. Wegen normaler technischer Mängel wurden fast 90 Anzeigen ausgestellt.

Bei einem Fahrzeug wurde eine manipulierte Abgasanlage festgestellt. Die Lautstärke lag bei 119 Dezibel und damit um gut 40 Dezibel über dem erlaubten Wert. Zudem war ein Lenker ohne gültigen Führerschein unterwegs.

Geschwindigkeitsüberschreitungen und Strafen

Fast 100 Autolenker wurden wegen überhöhter Geschwindigkeit angezeigt. Insgesamt stellte die Polizei Strafbescheide in Höhe von fast 9000 Euro aus. Für geringfügige Übertretungen kamen zusätzlich Organstrafverfügungen zur Anwendung.