U2-Verlängerung in Wien: Alle Tunnelbohrarbeiten der ersten Ausbaustufe fertiggestellt

Tunnelbohrarbeiten für U2-Verlängerung in Wien abgeschlossen

Die Tunnelbohrarbeiten für die Verlängerung der Wiener U-Bahn-Linie U2 sind abgeschlossen. Damit sind alle Tunnelbohrarbeiten der ersten Ausbaustufe des Projekts U2xU5 fertiggestellt.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bezeichnete den Abschluss der Arbeiten als „großen Meilenstein“.

Zwei neue Tunnelröhren verbinden Rathaus und Matzleinsdorfer Platz

Zwei neu gebohrte Tunnelröhren verbinden die Station Rathaus mit dem Matzleinsdorfer Platz. Jede der beiden Röhren ist 2,1 Kilometer lang. Die Tunnelvortriebsmaschine mit dem Namen „Debohra“ absolvierte dabei zum zweiten Mal die Strecke zwischen Matzleinsdorfer Platz und Augustinplatz. Der Abschnitt vom Augustinplatz bis zum Rathaus wurde mittels Baggervortrieb fertiggestellt.

Die neuen Tunnel verbinden die künftigen U2-Stationen Matzleinsdorfer Platz, Reinprechtsdorfer Straße, Pilgramgasse und Neubaugasse. Ebenfalls fertiggestellt ist der Abschnitt zwischen Rathaus und Frankhplatz, der für die künftige Linie U5 vorgesehen ist.

Innenausbau folgt als nächster Schritt

Als nächster Schritt steht der Innenausbau der Stationen an. Die Strecke soll in den kommenden vier Jahren für den Betrieb vorbereitet werden. Die Wiener Linien gaben zudem bekannt, dass die Vorbereitungen für die zweite Baustufe bereits laufen.