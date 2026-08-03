U4 in Wien fährt wieder durchgehend – U3 und S-Bahn weiter gesperrt

U4 in Wien fährt wieder durchgehend – weitere Baustellen im Sommerverkehr

Die U-Bahnlinie U4 ist in Wien ab sofort wieder auf der gesamten Strecke unterwegs. Zuvor war die Linie seit 3. Juli geteilt gefahren, zwischen den Stationen Schwedenplatz und Landstraße/Wien-Mitte hatte es keinen Betrieb gegeben.

In diesem Abschnitt wurden Gleisverbindungen getauscht und die Tunnelabdichtung erneuert. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen.

Einschränkungen bei U3 und Badner Bahn

Bei der U3 dauern Modernisierungsarbeiten an. Zwischen den Stationen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof fährt die Linie von 13. Juli bis Ende August nicht.

Auch bei der Badner Bahn wird an den Gleisen gearbeitet. In den Sommerferien pendelt die Bahn nur zwischen Baden und der Station Inzersdorf-Lokalbahn. Zwischen Inzersdorf-Lokalbahn und dem Karlsplatz verkehren keine Züge.

S-Bahn und Straßenbahnen betroffen

Zwischen Floridsdorf und Praterstern sind bis Schulbeginn weiterhin nur Ersatzbusse der S-Bahn im Einsatz. Ab 10. August kommen zusätzliche Sperren auf den nördlichen Anschlussstrecken zwischen Floridsdorf und Jedlersdorf sowie zwischen Gerasdorf und Süßenbrunn hinzu. Die S80 bleibt weiterhin teilweise gesperrt.

Bei den Straßenbahnen sind die Gleisbauarbeiten auf der Lerchenfelderstraße für die Linie 46 abgeschlossen. Die Linie 43 ist weiterhin teilgesperrt, ebenso ist das Straßenbahnkreuz Währinger Straße/Spitalgasse gesperrt. Davon betroffen sind auch die Linien 37, 38, 40, 41, 42, 5 und 12. Die Linien 1, 71 und D werden am Ring umgeleitet oder kurzgeführt, die Linie 62 verkehrt derzeit auf einer geänderten Strecke.