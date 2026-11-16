Über 1.200 Gegenstände von Heino und verstorbener Frau in Klagenfurt versteigert

In Klagenfurt werden mehr als 1.200 persönliche Gegenstände des Schlagerstars Heino und seiner vor drei Jahren verstorbenen Frau Hannelore versteigert. Durchgeführt wird die Onlineversteigerung vom Auktionshaus Cavinnash, die eigentliche Auktion läuft von Mittwoch bis Freitag. Die Onlineversteigerung selbst hatte bereits im September begonnen.

Bentley, Ehebett und Noten von „Blau blüht der Enzian“

Zu den angebotenen Stücken zählen persönliche Erinnerungsstücke, Antiquitäten, Möbel, Haushaltsartikel und Fahrzeuge. Darunter befinden sich zwei Autos: Heinos Bentley und ein enzianblaues BMW-Cabrio, das seiner Frau Hannelore gehörte. Auch das gemeinsame Ehebett des Paares wird versteigert.

Unter den weiteren Objekten finden sich eine Silberbestecksammlung von Hannelore, eine Brosche, ein Mammutknochen sowie Originalnoten des Liedes „Blau blüht der Enzian“ mit persönlichen handschriftlichen Notizen. Die Gegenstände wurden mit mehreren Lkw von unterschiedlichen Standorten nach Klagenfurt gebracht. Heino selbst besaß vier Wohnsitze, in Florida, Spanien, Bad Münstereifel und Kitzbühel. Als Grund für die Versteigerung nannte er, dass er „abspecken“ müsse.

Zuständiger Auktionator ist Ludwig Sadjak. Er und Heino lernten sich beim Charity-Golfturnier des Kiwanis Klagenfurt Carinthia kennen. Die zur Versteigerung stehenden Objekte lagern derzeit in einer Halle im Werner von Siemens-Park in Klagenfurt. Interessierte können die Stücke am Dienstag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr besichtigen.

Online-Auktionen für Nachlässe und Sammlungen

Onlineversteigerungen haben sich in den vergangenen Jahren bei größeren Nachlässen und umfangreichen privaten Sammlungen als übliches Format etabliert. Anders als bei klassischen Saalauktionen können Gebote dabei über einen längeren Zeitraum hinweg ortsunabhängig abgegeben werden, bevor eine Auktion zu einem festgelegten Termin endet. Auktionshäuser übernehmen in solchen Fällen in der Regel die Organisation, die Begutachtung der Objekte sowie deren Präsentation gegenüber potenziellen Käufern.

Bei umfangreichen Beständen wie Möbeln, Fahrzeugen oder Haushaltsgegenständen ist vor dem eigentlichen Verkauf häufig eine physische Besichtigung vorgesehen. Interessenten erhalten dadurch die Möglichkeit, sich vor einem Gebot ein unmittelbares Bild vom Zustand und von der Beschaffenheit der Objekte zu machen. Gerade bei Erinnerungsstücken aus dem privaten Umfeld bekannter Persönlichkeiten spielt neben dem materiellen Wert häufig auch der ideelle oder biografische Bezug eine Rolle für das Interesse von Bietern.