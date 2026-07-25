Über 100 Fundkatzen warten im Wiener Tierheim auf ihre Besitzer

Wiener Tierheim sucht Besitzer für mehr als 100 Fundkatzen

Im Tierheim der Stadt Wien warten derzeit zahlreiche Fundkatzen darauf, von ihren Besitzerinnen und Besitzern abgeholt zu werden. Seit dem 1. Juni 2026 wurden 219 Fundkatzen gemeldet, 85 von ihnen konnten bereits nach Hause zurückkehren.

Mehr als 100 Katzen befinden sich weiterhin im Tierquartier Wien und warten auf ihre Halterinnen und Halter. Die Stadt Wien veröffentlicht aufgefundene Haustiere im Online-Fundservice für Haustiere.

Viele Tiere in gutem Zustand

Laut Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramtes Wien, sind viele der gefundenen Katzen gesund, gepflegt und gut genährt. In den Sommermonaten würden zudem Katzen mit Verletzungen aufgegriffen.

Chip und Registrierung empfohlen

Melden sich innerhalb von 30 Tagen keine Besitzerinnen oder Besitzer, werden die Tiere an ein neues Zuhause vermittelt. Das Veterinäramt empfiehlt, alle Katzen chippen und registrieren zu lassen – dies gelte auch für Wohnungskatzen.

Hinweise zu Fundkatzen können über die Fundtierhotline unter 01 40000 8060 gemeldet werden.