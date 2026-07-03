Über 13.000 Volksschüler in Niederösterreich starten nach Ferien in neue Schulen

Letzter Volksschultag: 13.476 Viertklässler in Niederösterreich wechseln in weiterführende Schulen

Mit dem letzten Schultag endet für 13.476 Viertklässlerinnen und Viertklässler in Niederösterreich die Volksschulzeit. Nach den Sommerferien wechseln die Kinder in eine Mittelschule oder in ein Gymnasium.

Laut Bildungsdirektion Niederösterreich haben 8.530 der Viertklässler – das entspricht 63,3 Prozent – die AHS-Reife erreicht. Bei der Schulwahl spielen neben der schulischen Eignung auch die räumliche Nähe und der Schulbesuch von Freunden eine Rolle. Der Übergang wird durch Bildungsberatung in den Volksschulen sowie durch Gespräche mit den Eltern begleitet.

Abschiedsfeier in Großweikersdorf

An der Volksschule Großweikersdorf im Bezirk Tulln wurde der letzte Schultag mit einer Abschiedsfeier begangen. Eltern bildeten Spalier, Seifenblasen wurden in die Luft geschickt. Lehrerin Marion Weissinger aus Absdorf schenkte dabei jedem Kind einen Ableger einer Zimmerpflanze. Auch Klassenlehrerin Selina Jaresch aus Großwetzdorf im Bezirk Hollabrunn unterrichtet an der Volksschule Großweikersdorf.