Über 82.000 Schulbücher an Vorarlbergs Schulen ausgeliefert

Zum Start des neuen Schuljahres haben Buchhandlungen in Vorarlberg tausende Schulbücher an die Schulen im Land ausgeliefert. Allein die Bregenzer Buchhandlung Ländlebuch hat mehr als 82.000 Bücher an 48 Schulen geliefert. Die Buchhandlung Brunner beliefert 53 Schulen. Am Gymnasium Lustenau stehen die Bücher für das neue Schuljahr bereits zum Verteilen bereit.

Zwei Buchhandlungen versorgen dutzende Schulen im Land

Ländlebuch in Bregenz und die Buchhandlung Brunner zählen zu den größeren Anbietern, die Vorarlberger Schulen im Rahmen der Schulbuchaktion mit Lehrmaterial versorgen. Mit 48 beziehungsweise 53 belieferten Schulen decken beide Häuser einen erheblichen Teil des Bedarfs im Bundesland ab. Am Gymnasium Lustenau sind die Bücher rechtzeitig zum Schulstart eingetroffen und liegen zur Ausgabe an die Schülerinnen und Schüler bereit.

Welche Buchhandlung eine Schule mit den Unterrichtsmaterialien versorgt, entscheiden die Direktorinnen und Direktoren der jeweiligen Schule. Sie sind für die Auswahl der Schulbuchhändler verantwortlich. Voraussetzung für eine Teilnahme an der Schulbuchaktion ist ein Vertrag mit der Republik Österreich, den die Buchhandlungen abschließen müssen.

Regelung zur nächstgelegenen Buchhandlung

Der Schulbucherlass des Bundes sieht grundsätzlich vor, dass der Schulbuchauftrag an die nächstgelegene Buchhandlung gehen sollte. Diese Vorgabe soll regionale Anbieter berücksichtigen und kurze Wege bei der Auftragsvergabe ermöglichen. Die konkrete Entscheidung liegt dennoch bei der Schulleitung, die im Rahmen der geltenden Bestimmungen über die Vergabe befindet.

Die Schulbuchaktion des Bundes regelt seit Jahrzehnten die Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit kostenlosen Unterrichtsmaterialien. Buchhandlungen, die daran teilnehmen möchten, müssen sich vertraglich verpflichten und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Abwicklung erfolgt in der Regel vor Beginn des Schuljahres, damit die Bücher pünktlich zum Unterrichtsstart an den Schulen vorliegen. Für die beteiligten Buchhandlungen bedeutet dies eine logistische Aufgabe, da große Mengen an Lehrmaterial in kurzer Zeit sortiert, verpackt und an die einzelnen Schulstandorte verteilt werden müssen.