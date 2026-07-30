Über zwei Tonnen Müll am Pasterzengletscher geborgen – weitere 5.000 Kilo liegen noch im Eis

Mehr als 2.000 Kilogramm Müll bei Sammelaktion am Pasterzengletscher geborgen

Am Pasterzen- und Bockkargletscher im Nationalpark Hohe Tauern sind bei einer Sammelaktion diese Woche mehr als 2.000 Kilogramm ausgeaperter Müll geborgen worden. Durchgeführt wurde die Aktion vom Nationalpark Hohe Tauern gemeinsam mit der Alpenvereinssektion Großkirchheim-Heiligenblut-Mörtschach.

Rund 80 Prozent des gesammelten Materials waren Aludosen. Der Müll wurde in drei großen Bigpacks mit einem Gewicht von je etwa 800 Kilogramm abtransportiert.

Weitere Sammelaktion geplant

Nationalparkdirektor-Stellvertreter Johann Keuschnig zufolge liegen im Gletschergebiet noch etwa 5.000 Kilogramm Müll. Eine zweite Sammelaktion soll deshalb gestartet werden. Die Arbeiten im Gelände erfordern das Tragen von Steigeisen, zeitweise ist zudem eine Sicherung notwendig.

Die Aufräumaktion ist Teil der Schwerpunkte des Jubiläumsjahres „40 Jahre Sonderschutzgebiet Gamsgrube und Pasterze“. An der Sammelaktion beteiligte sich auch Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ).