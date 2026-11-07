Überfüllung und Personalmangel: Justizanstalt Feldkirch kämpft mit Kapazitätsgrenzen

In der Justizanstalt Feldkirch waren Ende Oktober 133 Menschen untergebracht, obwohl die Einrichtung über 121 vorgesehene Haftplätze verfügt. Das entspricht einer Auslastung von 110 Prozent, zwölf Personen mussten über der regulären Belagsmöglichkeit untergebracht werden. Gleichzeitig ist die Personalsituation angespannt: Von 60 Planstellen im Exekutivdienst waren zum Stichtag 1. Oktober knapp 49 besetzt, fast jede fünfte Stelle blieb offen.

Parallel dazu ist seit 1. November eine Novelle des Strafvollzugsgesetzes in Kraft, die den Umgang mit ausländischen Strafgefangenen neu regelt. Der Nationalrat hatte die Gesetzesänderung Mitte Oktober gegen die Stimmen der FPÖ beschlossen.

Belegung und Personalstand in Feldkirch

Von den 133 Insassen in der Justizanstalt Feldkirch waren 123 männlich und zehn weiblich. Die zwölf Personen, die über der Belagsmöglichkeit untergebracht sind, verdeutlichen die angespannte Raumsituation in der Einrichtung.

Beim Personal zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den Haftplätzen. Von den 60 Planstellen im Exekutivdienst waren Anfang Oktober nur knapp 49 besetzt, die Vakanzquote liegt bei 18,5 Prozent. Bei den Fachdiensten ist die Lage etwas entspannter: Hier sind 13 von 15,05 Planstellen besetzt. Zusätzlich wurden 2,5 Stellen im Betreuungsbereich über die Justizbetreuungsagentur besetzt.

Um die Personallücke im Exekutivdienst zu schließen, helfen seit 1. November Exekutivbedienstete anderer Dienststellen in Feldkirch aus. Zudem wurden zwei Dienstzuteilungen verfügt, die bis 31. Jänner 2027 befristet sind. Justizministerin Anna Sporrer kündigte an, dass die Abdeckung offener Stellen bei der Justizwache bundesweit im kommenden Jahr von 94 auf 97 Prozent steigen soll. Dafür werden drei zusätzliche Ausbildungskurse für die Justizwache eingerichtet.

Neue Regeln für ausländische Strafgefangene

Die seit 1. November geltende Novelle des Strafvollzugsgesetzes sieht vor, dass ausländische Strafgefangene mit aufrechtem Einreise- oder Aufenthaltsverbot künftig bereits nach Verbüßung der halben Haftzeit außer Landes gebracht werden können. Diese Außerlandesbringung ist auch ohne Zustimmung der betroffenen Person möglich.

Von der Regelung ausgenommen sind Verurteilungen wegen schwerer Gewalt- und Sexualverbrechen sowie terroristischer Straftaten. Ebenfalls ausgenommen sind EWR-Bürger und begünstigte Drittstaatsangehörige.

Organisatorisch wird der Ablauf vereinfacht: Die Fremdenpolizei kann zu überstellende Personen direkt aus der Justizanstalt übernehmen. Der bisher übliche Zwischenschritt einer Schubhaft entfällt dadurch bei der Überstellung.

Laut Justizministerium liegt Österreich beim Anteil ausländischer Insassen EU-weit an dritter Stelle. Menschen aus den Westbalkanstaaten machen demnach rund zehn Prozent der Insassen in österreichischen Justizanstalten aus.

Strafvollzug zwischen Kapazitätsgrenzen und Personalbedarf

Grundsätzlich hängt die Belegungsfähigkeit einer Justizanstalt unmittelbar mit der Zahl der verfügbaren Haftplätze und des eingesetzten Personals zusammen. Überschreitet die Zahl der Insassen die vorgesehene Kapazität, wirkt sich das auf den laufenden Betrieb aus, etwa auf die Unterbringung, die Betreuung und den täglichen Ablauf innerhalb der Anstalt.

Der Exekutivdienst in Justizanstalten umfasst üblicherweise die unmittelbare Bewachung und Beaufsichtigung der Insassen sowie sicherheitsrelevante Aufgaben im Anstaltsbetrieb. Bleiben Planstellen in diesem Bereich über längere Zeit unbesetzt, kann dies zusätzliche Belastungen für das vorhandene Personal mit sich bringen. In solchen Fällen werden häufig kurzfristige Maßnahmen wie Dienstzuteilungen aus anderen Einrichtungen genutzt, um Engpässe zu überbrücken, während mittelfristig über Ausbildungskurse neues Personal gewonnen werden soll.

Die Neuregelung zur Außerlandesbringung ausländischer Strafgefangener reiht sich in eine allgemeine Diskussion über den Umgang mit nicht-österreichischen Insassen im Strafvollzug ein. Üblicherweise ist die Abschiebung oder Außerlandesbringung verurteilter Personen rechtlich an Bedingungen geknüpft, etwa an bestehende Einreise- oder Aufenthaltsverb