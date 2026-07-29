Überholmanöver auf L41 in Lustenau endet im Straßengraben – keine Verletzten

Auto landet nach Überholmanöver im Straßengraben in Lustenau

In Lustenau ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Zellgasse (L41). Ein 40-jähriger Autofahrer wollte einen Radfahrer überholen und scherte dafür nach links aus. Ein nachfolgender 65-jähriger Lenker setzte daraufhin an, sowohl den vorausfahrenden Pkw als auch den Radfahrer zu überholen, und wich dabei weiter nach links aus. Dabei geriet sein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Zu einer Berührung der beiden Autos kam es laut Polizei nicht. Der Radfahrer war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort.

Durch den Unfall entstand erheblicher Sach- und Flurschaden. Die L41 musste zwischen 15.30 Uhr und 16.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz standen die Ortsfeuerwehr Lustenau, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie Polizei und Sicherheitswache.