Unangemeldete Protestaktion am Schottentor aufgelöst – 17 Personen in Gewahrsam genommen

Am Mittwochnachmittag ist es am Schottentor in der Wiener Innenstadt zu einer unangemeldeten Protestaktion vor der Universität Wien gekommen. Mehrere Personen beteiligten sich an einer Spontankundgebung, bei der der Eingangsbereich der Bildungseinrichtung besetzt wurde. Die Polizei löste die Versammlung gegen 15.16 Uhr auf. Insgesamt wurden 17 Personen in Gewahrsam genommen. Die Polizei Wien bestätigte den Einsatz auf Anfrage.

Spontankundgebung am Schottentor aufgelöst

Die Protestaktion fand am 11. November 2026 am Schottentor statt, einem zentralen Verkehrsknotenpunkt im ersten Wiener Gemeindebezirk, an dem sich auch der Haupteingang der Universität Wien befindet. Mehrere Personen versammelten sich dort im Rahmen einer nicht angemeldeten Kundgebung und besetzten den Eingangsbereich der Universität.

Die Polizei Wien rückte an und löste die Versammlung gegen 15.16 Uhr auf. Im Zuge des Einsatzes wurden 17 Personen in Gewahrsam genommen. Die Polizei bestätigte den Vorfall sowie den Einsatz auf Anfrage. Weitere Einzelheiten zum Ablauf der Kundgebung oder zu den beteiligten Personen wurden von offizieller Seite nicht mitgeteilt.

Rechtliche Grundlagen für Versammlungen in Österreich

Grundsätzlich regelt in Österreich das Versammlungsgesetz, unter welchen Voraussetzungen öffentliche Kundgebungen stattfinden dürfen. Versammlungen unter freiem Himmel müssen demnach in der Regel spätestens 48 Stunden vor ihrem Beginn bei der zuständigen Sicherheitsbehörde angezeigt werden. Diese Anmeldung dient unter anderem dazu, den Verkehr zu organisieren, ausreichend Polizeikräfte einzuplanen und mögliche Gegenveranstaltungen oder Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen.

Findet eine Versammlung ohne vorherige Anmeldung statt, kann die Polizei sie grundsätzlich als unangemeldete Versammlung einstufen und auflösen, insbesondere wenn öffentliche Interessen wie die Sicherheit von Personen, der Verkehrsfluss oder der ungehinderte Zugang zu Gebäuden betroffen sind. Die Entscheidung über eine Auflösung liegt dabei im Ermessen der Einsatzkräfte vor Ort, die die jeweilige Lage einschätzen.

Im Anschluss an eine Auflösung kann es zur Ingewahrsamnahme von Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommen, etwa um die Personalien festzustellen oder um eine weitere Störung der öffentlichen Ordnung zu verhindern. Eine Ingewahrsamnahme ist dabei von einer förmlichen Festnahme im strafrechtlichen Sinn zu unterscheiden und bedeutet nicht automatisch, dass gegen die betroffenen Personen strafrechtliche Vorwürfe erhoben werden. Ob und in welcher Form im Anschluss an solche Einsätze verwaltungsstrafrechtliche oder strafrechtliche Verfahren eingeleitet werden, hängt von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab.

Universitätsgelände als öffentlicher Raum

Der Bereich rund um das Schottentor zählt zu den belebtesten Orten der Wiener Innenstadt. Hier kreuzen sich mehrere Straßenbahnlinien, und der Eingangsbereich der Universität Wien wird täglich von einer großen Zahl Studierender sowie Beschäftigter frequentiert. Blockaden oder Besetzungen von Eingangsbereichen können daher unmittelbare Auswirkungen auf den laufenden Lehr- und Verwaltungsbetrieb sowie auf den öffentlichen Verkehr in diesem Bereich haben. Universitäten in Österreich sind als öffentlich zugängliche Einrichtungen zugleich Orte, an denen immer wieder politische oder gesellschaftliche Anliegen sichtbar gemacht werden, was in der Vergangenheit wiederholt zu Kundgebungen in diesem Umfeld geführt hat.