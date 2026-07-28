Unfall in Graz-Geidorf: Polizeiauto und Pkw stoßen zusammen – drei Verletzte

Polizeiauto und Pkw kollidieren in Graz-Geidorf

Im Grazer Bezirk Geidorf sind am Montagabend ein Einsatzfahrzeug der Polizei und ein Pkw zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Polizisten und die Lenkerin des Autos leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.10 Uhr im Bereich der Kreuzung Humboldtstraße, Wickenburggasse und Grabenstraße.

Einsatzfahrzeug mit Blaulicht unterwegs

Das Polizeiauto war mit Blaulicht und Folgetonhorn auf der Humboldtstraße in Richtung Wickenburggasse im Einsatz unterwegs. An der Kreuzung mit der Grabenstraße querten die Polizisten in die Wickenburggasse.

Zur selben Zeit fuhr eine 48-jährige Grazerin mit ihrem Pkw auf der Grabenstraße in Richtung Jahngasse. Nach eigenen Angaben nahm sie das Folgetonhorn der Polizei erst wahr, nachdem sie bereits in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Sie bremste daraufhin sofort ab, es kam jedoch zur seitlichen Kollision mit dem Polizeiwagen.

Leichte Verletzungen

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Polizisten sowie die Autofahrerin leicht verletzt. Die 48-Jährige wurde vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht.