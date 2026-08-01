Unfall in Spielberg: Kreisverkehr nach Bergungsarbeiten wieder frei

Verkehrsunfall in Spielberg: Kreisverkehr vorübergehend gesperrt

In Spielberg im Bezirk Murtal ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Kreisverkehr an der L518 musste für rund eine Stunde gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr, als ein PKW in einem Kreisverkehr ins Schleudern geriet und abrupt zum Stillstand kam.

Die Feuerwehr Spielberg rückte mit 17 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Bei den Bergungsarbeiten wurde sie von einem regionalen Bergungsunternehmen unterstützt.

Der Kreisverkehr wurde für die Dauer der Aufräumarbeiten für den Verkehr gesperrt. Nach etwa einer Stunde konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.