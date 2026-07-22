Ungewollter Abfahrtslauf: Auto stürzt in Tschagguns 150 Meter über steiles Gelände – keine Verletzten

Auto stürzt in Tschagguns rund 150 Meter über steiles Gelände ab

In Tschagguns ist am Mittwochvormittag ein geparktes Auto ins Rollen geraten und über steiles Gelände abgestürzt. Nach ersten Informationen wurde dabei niemand verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.00 Uhr auf dem Vorplatz eines Wohnhauses, wo das Fahrzeug zuvor abgestellt war.

Das Auto geriet ins Rollen und stürzte in der Folge rund 150 Meter über steiles Gelände ab. Nach dem Absturz kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen.

Hinweise auf verletzte Personen liegen ersten Angaben zufolge nicht vor.