Unkrautwuchs am Flughafen Klagenfurt sorgt für Aufregung bei Passagieren

Am Flughafen Klagenfurt sorgt derzeit ungewöhnlich dichter Unkrautwuchs für Gesprächsstoff. Passagiere empfinden den Bewuchs auf dem Vorfeld als störend. Der Flughafen betont jedoch, dass die Sicherheit des Flugbetriebs dadurch nicht beeinträchtigt sei.

Wie eine Sprecherin des Flughafens erklärte, ist der dichte Grasbewuchs ausschließlich auf das Vorfeld beschränkt. Die Start- und Landebahn bleibt von Bewuchs verschont und hält alle Sicherheitsstandards ein.

Grasbewuchs auf dem Vorfeld des Klagenfurter Flughafens

Der auffällige Bewuchs beschränkt sich laut Flughafen auf das Vorfeld. Diese Fläche dient als Abstell- und Wartebereich für Flugzeuge. Die Sprecherin des Flughafens stellte klar, dass dieser Bereich nicht sicherheitsrelevant sei. Anders sieht es bei der Start- und Landebahn aus: Sie ist frei von Bewuchs und entspricht sämtlichen geltenden Sicherheitsstandards.

Der Flughafen Klagenfurt weist darauf hin, dass regelmäßige Wartungen durchgeführt werden. Beim Umgang mit dem Unkraut verzichtet der Flughafen so weit wie möglich auf chemische Mittel. Diesen Verzicht begründet er mit dem Wunsch nach einer nachhaltigen Pflegepolitik.

Pflege von Vorfeldflächen an Flughäfen

Grundsätzlich unterliegen Flächen an Flughäfen unterschiedlichen Anforderungen, je nachdem, welche Funktion sie erfüllen. Start- und Landebahnen müssen durchgehend frei von Bewuchs, Fremdkörpern und Unebenheiten gehalten werden, da hier höchste Anforderungen an die Betriebssicherheit gelten. Vorfeldflächen, auf denen Flugzeuge abgestellt werden oder auf ihre Abfertigung warten, unterliegen dagegen weniger strengen Vorgaben, solange feste Sicherheitsabstände und Bewegungsflächen für Fahrzeuge und Personal gewährleistet bleiben.

Bei der Pflege von Grünflächen und Randbereichen setzen viele Flughäfen zunehmend auf mechanische oder biologische Methoden anstelle chemischer Unkrautvernichtungsmittel. Hintergrund ist häufig der Wunsch, den Einsatz von Pestiziden aus ökologischen Gründen zu reduzieren. Solche Verfahren können jedoch zeitintensiver sein und führen bei ungünstiger Witterung mitunter zu sichtbar stärkerem Bewuchs, bis die nächste Pflegemaßnahme erfolgt.