Unsichtbare Solaranlage in Salzburger Altstadt genehmigt – Photovoltaik im Blechdach versteckt

In der Salzburger Altstadt ist erstmals eine Photovoltaikanlage installiert worden, die von außen nicht als solche erkennbar ist. In der Pfeifergasse wurde die Anlage in ein Blechdach integriert, das optisch einem herkömmlichen Blechdach gleicht. Sichtbar sind nach der Montage lediglich die Linien, wie man sie von den Falzen klassischer Blechdächer kennt.

Genehmigung nach zweieinhalb Jahren Planung

Weil sich das Gebäude mitten in der Altstadtschutzzone befindet, unterliegt es einem besonders strengen Ensembleschutz. Für den Einbau der Anlage war deshalb eine Erlaubnis der Sachverständigenkommission erforderlich. Diese hat das Projekt genehmigt. Der Planungsprozess bis zur Umsetzung dauerte zweieinhalb Jahre, die eigentliche Montage auf dem Dach nahm zwei Monate in Anspruch. Architekt Michael Strobl, der das Vorhaben begleitet hat, schildert diesen langen Weg von der ersten Planung bis zur fertigen Anlage.

Ausgeführt wurden die Arbeiten von einer Dachdeckerfirma, deren Geschäftsführer Rainer Nimmervoll ist. Nach seiner Einschätzung ändert sich für die Handwerker im Vergleich zur Verlegung herkömmlicher Blechdächer nicht viel. Die neuartigen Solarpanele fügen sich demnach handwerklich in gewohnte Abläufe ein, obwohl sie technisch eine Stromerzeugung ermöglichen, die bei klassischen Blechdächern nicht gegeben ist.

Strenge Vorgaben im Altstadtschutz

Grundsätzlich gelten in historischen Altstadtzonen wie jener von Salzburg besonders hohe Anforderungen an das äußere Erscheinungsbild von Gebäuden. Dächer, Fassaden und sichtbare Bauelemente unterliegen dabei oft einer Prüfung durch Fachgremien, die das historische Stadtbild als Ensemble bewahren sollen. Sachverständigenkommissionen bewerten in solchen Fällen üblicherweise, ob bauliche Veränderungen mit dem geschützten Charakter eines Viertels vereinbar sind. Das Bundesdenkmalamt ist in Österreich jene Behörde, die sich allgemein mit dem Schutz historischer Bausubstanz befasst.

Photovoltaikanlagen stehen in solchen Schutzzonen häufig vor einem grundsätzlichen Zielkonflikt: Einerseits soll die energetische Nutzung von Dachflächen gefördert werden, andererseits dürfen sichtbare technische Aufbauten das historische Erscheinungsbild nicht beeinträchtigen. Lösungen, bei denen Solarzellen unmittelbar in die Dachhaut integriert werden, zielen genau auf diesen Zielkonflikt ab, indem die Technik optisch nicht in Erscheinung tritt. Für Handwerksbetriebe bedeutet eine solche Integration üblicherweise, dass sich die Verlegetechnik an bestehende Standards für Blechdächer anlehnt, auch wenn im Inneren der Konstruktion zusätzliche technische Komponenten verbaut werden.

Architekt Strobl geht davon aus, dass das Projekt in der Pfeifergasse als Vorzeigeprojekt dienen könnte. Ob sich diese Einschätzung bestätigt und die Lösung auch in anderen denkmalgeschützten Zonen zur Anwendung kommt, ist bislang offen.